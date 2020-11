Coronavirus : stations de ski et saisonniers retiennent leur souffle dans le Jura

À cause du coronavirus, il est encore trop tôt pour dire si les stations pourront rouvrir à Noël, mais elles se préparent déjà à l'arrivée des clients. La Station des Rousses dans le Haut-Jura se tient prête et n'attend plus que les annonces du gouvernement. Les saisonniers eux, reprennent espoir.

Malgré la situation sanitaire inquiétante, dimanche 15 novembre 2020, la ministre du travail Elisabeth Borne a appelé les stations de ski à embaucher des saisonniers, quitte à les mettre en chômage partiel après. Les saisonniers ressortent leur CV. Dans le Haut-Jura, la Station des Rousses se prépare à une saison (presque) comme les autres.

"On attend plus que l'autorisation du gouvernement, on est prêt et optimiste"

A cause du coronavirus, il est encore trop tôt pour dire si les stations pourront rouvrir à Noël, mais elles se préparent déjà à l'arrivée des clients. La Station des Rousses réalise près de 30% de son chiffre d'affaire annuel sur cette période, alors forcément, les gérants espèrent vivre une saison presque comme les autres.

"On a anticipé les dires de la ministre du travail, on s'est préparé, explique Christophe Val Texeira le président de la station. Il ne faut pas que l'on soit au pied du mur si l'on doit rouvrir. On attend plus que l'autorisation du gouvernement, on est prêt et optimiste." Une centaine de saisonniers a donc été recrutée par visio, pour assurer l'entretien des pistes dès l'ouverture, comme d'habitude.

Les règles sanitaires sur les pistes cette année en cas d'ouverture :

Claire Devillers, chargée de communication à la station jurassienne, pense que la clientèle sera au rendez-vous : "les Français ont besoin de plein air, de se dépenser et s'amuser." Les clients réserveront sûrement au dernier moment comme cet été. Même chose à Metabief, ou dans la petite station des Fourgs dans le Doubs qui prévoit de recruter 12 saisonniers comme d'habitude

En cas de non-ouverture, la station songe déjà à des avoirs pour les nuitées non-réalisées, et des gestes commerciaux si vous ne rentabilisez pas votre forfait de ski.

"On peut postuler et les employeurs seront moins frileux à l'embauche"

Pour les saisonniers de Franche-Comté, les annonces de la ministre du travail sont déjà bon signe. "On est rassuré par ces mots, de savoir que l'on peut postuler et que les employeurs seront moins frileux à l'embauche," explique Vanessa, Bisontine. Cette saisonnière en station de montagne en hôtellerie restauration et sur les pistes va se remettre à envoyer des CV.

Elle se trouvait dans une impasse, et espère au moins pouvoir toucher le chômage : "en tant que saisonnier, on a besoin que l'état nous reconnaisse, comme participant à cette économie. Que l'on ait au moins des aides pour subvenir à nos besoins, que l'on puisse toucher le chômage. Parce que le problème ce n'est pas que l'on ne veut pas travailler, mais l'on ne peut pas."

"On savait très bien que cet hiver serait compliqué" : Vanessa, saisonnière Copier

Néanmoins, elle sait que cela va être au petit bonheur la chance pour trouver cette année : "on savait très bien que cet hiver serait compliqué, qu'on allait pas entasser les gens dans des restaurants d'altitude. Le truc, c'est que l'on est plus nombreux à postuler, plein de gens ont perdu leur travail et se tournent vers l'emploi saisonnier. Cela fait treize ans que je fais ce métier, c'est vraiment la première fois que je ressens une saturation du marché comme ça."

En France, les stations recrutent 120.000 saisonniers chaque année.

