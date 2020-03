L'espace autogéré des Tanneries à Dijon met en place un système de collecte et de distribution de produits alimentaires et d'hygiène en cette période de confinement. Voici comment donner et recevoir, sans avoir de contact physique.

Coronavirus - A Dijon, les Tanneries stockent et distribuent des produits de première nécessité

Afin d'endiguer l'épidémie de Covid-19, la France est placée en confinement. Les personnes isolées et en difficulté sont d'autant plus vulnérables, mais l'entraide se poursuit. Ce mercredi 25 mars, l'espace dijonnais Les Tanneries nous informe de la mise en place d'un point de stockage et de redistribution de nourriture ainsi que de produits d’hygiène.

Vous pouvez donner tous les jours entre 17h et 18h30

Tout est mis en place afin qu'il n'y ait aucun rapprochement physique pour déposer les produits au 37 rue des ateliers, 21 000 Dijon.

C'est ce qu'expliquent les habitants des Tanneries, "si tu veux aider, tu peux venir déposer de la nourriture ou des produits d'hygiène tous les jours entre 17h et 18h30 devant le portail noir qui se trouve au milieu de l'allée. Des habitant*es ganté*es et masqué*es viendront chercher les précieux paquets devant la porte afin que personne n'ait à entrer dans le lieu."

Informations pratiques pour recevoir un panier :

Par e-mail : entraide@tanneries.org

: entraide@tanneries.org Par sms : 06.67.64.24.28 avec vos coordonnées. Les organisateurs ne répondent en revanche pas aux appels.

à lire aussi Coronavirus : l'accueil de jour pour les sans domicile fixe à Dijon est fermé depuis ce mardi

Pas de viande, ni de poisson, mais beaucoup de produits attendus

L'appel à l'entraide des habitants © Radio France - Les Tanneries

Voici la liste non-exhaustive des produits à déposer en priorité :

Des légumes de saison, patates, et fruits qui se conservent tels que des agrumes.

Des céréales, des pâtes, du riz, des lentilles.

Du lait, de la farine, du chocolat.

Des condiments : huile, vinaigre, ou encore moutarde. Ainsi que des épices, du sel et du poivre

Des conserves : légumes, fruits, sauce tomate, crème etc.

Des produits d'hygiène : javel, savon, brosses à dent, dentifrice, papier-toilette, protections périodiques, mouchoirs, ou encore essuie-tout.

En revanche la viande, le poisson, les produits surgelés et laitiers non pasteurisés ainsi que fromage frais ne sont pas acceptés. "Prenez soin de vous et à très vite 🔥♥️ " terminent les habitants confinés de l'espace autogéré des Tanneries.