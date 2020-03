Coronavirus : les taxis suffoquent

Ils n'ont pas peur de prendre des clients mais leur problème c'est qu'il n'y en a plus. Les aéroports sont vides, les Franciliens ne sortent plus, les touristes non plus. Les taxis peinent à travailler à cause du Coronavirus, comme ils l'ont confié à France Bleu Paris.

Sept heures d'attente pour une seule course

Les Franciliens réduisent les sorties, les touristes restent chez eux et les aéroports se vident... les chauffeurs se retrouvent du coup à attendre les clients à Orly ou Roissy pendant 6 ou 7 heures... C'est le cas de ce conducteur qui vient de perdre presqu'une journée de travail : "C'est dur hier je suis monté à Roissy à 10h30, j'ai attendu pendant sept heure là-bas, pour une seule course!" Et tous constatent une baisse de l'activité .

La Fédération Nationale des Artisans du Taxi constate également qu'en Île-de-France il y a une chute du chiffre d'affaire des taxis, notamment sur Paris "C'est différent pour les taxis en milieu rural qui continuent de travailler mais comme il n'y a presque plus de touristes, toutes les grandes villes, notamment la capitale, sont concernées par la baisse d'activité."

Moins de vie économique aussi, de rendez-vous à honorer et moins de sorties le soir, ce chauffeur de taxi n'a presque plus de clients la nuit : "Les restos, les théâtres y rien, donc il y a une baisse très très importante de revenus!"

50% de chiffre d'affaire en moins

Ridah, 32 ans de métier derrière lui constate une baisse de 50% de son chiffre d'affaire : " Il y a moins de touristes, _moins d'avions qui arrivent ou qui partent_, forcément ça se ressent sur l'activité. Les taxis travaillent juste pour payer les frais d'essence et de location des voitures, donc certains préfèrent arrêter."