Coronavirus : les théâtres privés de la Loire demandent l'aide des collectivités

Ils savent qu'ils vont devoir patienter bien au-delà du 11 mai, date du début du déconfinement, avant de rouvrir. Mais ils ne veulent pas attendre sans rien faire, pour ne pas risquer de disparaître : les théâtres privés lancent un appel à l'aide, par le biais de l'association Théâtres privés en régions. Dans la Loire, des salles à Saint-Étienne (la Comédie Triomphe et le Théâtre Libre), Rive-de-Gier (Théâtre de l'Imprimerie) et Saint-Galmier (le KFT) se sont regroupées pour demander un soutien aux collectivités locales, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Saint-Étienne Métropole. Un soutien pour continuer à payer leurs charges, en attendant un calendrier de reprise qui semble bien lointain.

Pas de reprise espérée avant septembre ou octobre

"Je pense que _nous serons les derniers avec les cinémas à rouvrir_, vu la structure des prestations qu'on fait", lance Roland Comte, le directeur du Théâtre de l'Imprimerie à Rive-de-Gier. Il poursuit son raisonnement : "imaginez un café-théâtre où on met un siège tous les 1,50 mètre ou un siège sur deux, on va à contrario des ambiances chaleureuses et conviviales qu'on aime créer". Roland Comte ne s'attend donc pas à reprendre son activité avant le 1er septembre, voire début octobre, dans son théâtre aux 90 levers de rideaux par saison.

En attendant, les deux salariés sont au chômage technique. Et il faut continuer de payer les 17 000 euros annuels de charges, alors qu'il n'y a eu aucune rentrée d'argent depuis la mi-mars. C'est le même casse-tête pour Maurice Galland, directeur du Théâtre Libre à Saint-Étienne. "Quand on a un lieu comme le nôtre de 800 m2 à gérer, il y a des charges tout le temps : le loyer, l'eau, l'électricité, le chauffage", détaille le directeur. Il pense que son théâtre s'en sortira grâce à des emprunts, porté par son projet de LUM (Lieu unique métropolitain). Mais il sait que toutes les salles privées n'auront pas ce recours : "je suis moi-même en train, avec une amie, de préparer un financement participatif citoyen pour soutenir les théâtres de la métropole, donc profitons de ce moment - si je puis dire - pour nous faire connaître, pour dire les difficultés que nous avons et notamment pour _les plus petits d'entre qui nous risquent de disparaître_".

C'est justement pour éviter ces disparitions que les théâtres privés de la Loire demandent le soutien des collectivités. Des discussions ont déjà eu lieu avec Saint-Étienne Métropole, et la demande est faite pour échanger aussi avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.