Coronavirus : 3000 chambres d'hôtel déjà annulées à Dijon

La place de la libération à Dijon et la mairie.

Dijon, France

Le tourisme chinois se développe depuis plusieurs années en Côte d'Or. Depuis 2015, les chinois représentent même la première clientèle des hôtels dijonnais. Leur absence se fait donc d'autant plus remarquer. Et depuis l'arrivée du coronavirus, les annulations s'enchaînent. 3000 chambres d'hôtel ont déjà été annulées par les tour opérateurs. "Et malheureusement ce n'est pas fini" regrette Patrick Jacquier, le président de l'UMIH - Union des métiers de l'industrie hôtelière - en Côte d'Or.

"Pour le moment, ce sont des groupes qui annulent mais ceux qui viennent en individuel vont aussi commencer à faire la même chose." Au Comfort hôtel à Longvic, 59 groupes ne viennent finalement plus. Même constat dans les hôtels gérés par Patrick Jacquier. Lui perd pour le moment 20 000 euros sur le mois de février.

Pas d'autres touristes en ce moment pour compenser

Le problème, c'est aussi la période. Le mois de février fait partie de la basse saison ici, "on va donc le ressentir profondément parce qu'on aura beaucoup de difficultés à renouveler cette clientèle que nous n'aurons de toute façon pas" explique Patrick Jacquier. A partir d'avril ou mai, il sera plus facile de remplir les chambres finalement libérées.

Une chambre d'hôtel qui n'est pas louée est malheureusement perdue. Patrick Jacquier, président de l'UMIH 21

Mais les hôteliers ne sont pas les seuls à souffrir de ces annulations. Les restaurateurs aussi les subissent. A l'Anshu par exemple à Dijon, la moitié du restaurant sera fermée pour le mois de février. Elle est d'habitude réservée aux groupes de touristes chinois.