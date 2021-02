Coronavirus : les trois centres commerciaux de l'agglomération de Laval rouvrent ce samedi

A Laval, "La Mayenne" et "Le Pégase" et à Saint-Berthevin, le centre Leclerc sont concernés.

Dans l'agglomération lavalloise, les trois galeries commerciales qui avaient été fermées suite aux annonces du Premier Ministre Jean Castex vendredi 29 janvier vont finalement rouvrir dès ce samedi 6 février. La préfecture de la Mayenne a revu sa décision suite aux demandes des commerces et après avoir recalculé les surfaces. La décision est tombée ce vendredi 5 février en fin d'apès midi. Les galeries commerciales se sont empressées de le faire savoir sur les réseaux sociaux

Par exemple à la galerie marchande du centre commercial la Mayenne, on explique que le premier calcul des autorités intégrait des boutiques vides et elles représentent tout de même 3 000 métres carrés dans lesquelles personne ne se rend et ne circule. Conséquence : si on retire ces cellules commerciales, la totalité du centre commercial fait moins de 20 000 mètres carrés et c'est donc sur ces nouvelles bases que la galerie peut rouvrir.

Fin du chômage partiel pour les salariés

C'est un soulagement pour la direction car ce sont "120 salariés qui ne sont plus au chômage partiel et ce sont tout de même 32 boutiques qui vont pouvoir accueillir de nouveau des clients" dès ce samedi 6 février.Toutefois certaines , pour des questions d'organisation, notamment des commerces de portables, ne rouvriront que lundi _ février. Même scénario et même nouveau comptage des superficies pour les deux autres centres commerciaux, Pégase à Laval et le Leclerc de Saint Berthevin : là aussi la réouverture peut se faire dès ce samedi 6 février. La nouvelle de la fermeture pour un mois était tombée brutalement dimanche 31 janvier. Elle n'aura finalement été effective que cinq jours