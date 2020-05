Coronavirus : les valeurs marchandes de Kylian Mbappé et Neymar baissent

Alors que le championnat de France est terminé et que le PSG a été sacré pour la neuvième fois de son histoire, les stars Rouge et Bleu pourraient coûter moins chers sur le marché des transferts. La faute, la encore, à la crise du coronavirus.

La crise économique causée par l'épidémie de Covid-19 va entraîner une baisse significative de la valeur des joueurs de football, affirme, ce mercredi, une étude du cabinet KPMG. Kylian Mbappé et Neymar n'échappe pas à la règle. Le cabinet a essayé de chiffrer la perte de valeur de plus de 4.000 joueurs évoluant dans les dix principaux championnats européens.

Une baisse de plus de 20% pour les stars du PSG

Ses recherches font apparaître une perte moyenne de 20% de la valeur pour les vingt joueurs les plus chers si la fin de saison est annulée et de 13% si elle reprend et va à son terme. "La crise du coronavirus aura très certainement un impact sur la valeur des joueurs (...) Les contraintes financières vont probablement mener à une baisse à la fois dans le nombre des transactions et dans le montant des transferts" au profit des prêts ou des échanges de joueurs, écrit KMPG.

Avec respectivement 21,5% et 21,7% de baisse face au scénario de l'arrêt de la Ligue 1, Mbappé et Neymar, les deux joueurs les plus chers d'Europe, sont un peu au-dessus de cette moyenne. L'attaquant français est valorisé entre 177 et 188 millions d'euros, contre 225 millions d'euros dans l'estimation de KPMG en février, alors que Neymar ne vaudrait plus 175 millions d'euros mais entre 137 et 149 millions.

Au niveau des clubs, Manchester City présente l'effectif le plus cher d'Europe. Le Paris SG ne serait plus que 7e, alors qu'il était 6e en février.