La nouvelle éco : les ventes de tabac bondissent chez les buralistes alsaciens

Les ventes de tabac sont en hausse en Alsace depuis la mise en place des restrictions de déplacements en Allemagne. Depuis le début de l'année, les ventes ont augmenté de 30 à 40% voire plus dans certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Bonne nouvelle pour les buralistes alsaciens. Les ventes de tabac en France sont en hausse depuis le début de l'année. Avec les restrictions de déplacements en Allemagne, les clients sont de retour en France.

Hausse de 40% dans le Haut-Rhin

Dans le Haut-Rhin, les ventes de cigarettes et de tabac à roule a bondi de 40% depuis le début de l'année selon la chambre syndicale des buralistes du département. Dans certaines commune rurales, les ventes se sont même envolées "Depuis le mois d'octobre on a multiplié par quatre nos ventes de tabac par rapport à des périodes sans restrictions de déplacement vers l'Allemagne" indique Cyril Gerardin, patron de la maison de la presse à Neuf-Brisach. "Ça nous permet d'avoir une grande visibilité" se réjouit le gérant du commerce qui propose aussi de la cordonnerie et vend des accessoires de vélo.

Hausse modérée dans le Bas-Rhin

"Ça n'a rien à voir avec le premier confinement". À Strasbourg, Hervé Regnault, buraliste à l'Esplanade est plus modéré. Malgré l'augmentation de ses ventes de 30% depuis le début de l'année, le gérant redoute une importante chute à la réouverture des frontières en raison de l'augmentation du prix du tabac en France. Patrice Soihier, le président de la chambre syndicale des buralistes du Bas-Rhin rappelle que sur l'ensemble de l'année 2020, seulement 3,40 % de tabac (en volume) en plus ont été vendus par rapport à 2019.

"Autant payer une amende, c'est toujours moins cher qu'en France"

Pour autant, certains Français n'hésitent pas à traverser la frontière pour continuer d'aller acheter leurs cigarettes en Allemagne. "Je préfère payer une amende. Si tu fais le comparatif. Autant payer une amende, c'est toujours moins cher qu'en France" estime Florian qui fait la queue devant Tabac Stop à Kehl. Le Strasbourgeois est loin d'être le seul à faire le déplacement selon les salariées du bureau de tabac allemand : "On a tous les jours plus de monde par rapport au début du mois où c'était vraiment très calme" déclare Sabrina Val.

Pour rappel, il est interdit d'aller en Allemagne simplement pour y faire ses courses.