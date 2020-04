Coronavirus : des asperges livrées à domicile pour aider les producteurs alsaciens

Face à la difficulté pour les producteurs d'asperges d'écouler leur récolte à cause de la crise du coronavirus, Baguette Box distribue désormais des asperges dans le Bas-Rhin. Le livreur de pain à domicile a été sollicité par des jeunes du club de basket de Furdenheim.

Le service est en place depuis le 15 avril : dans un grand losange allant de Saverne à Haguenau, l'Eurométropole de Strasbourg et Obernai, des asperges fraîches sont désormais livrées par Baguette Box. Cette start'up de livraison à domicile de pain et de viennoiserie a répondu à l'appel de deux jeunes du club de basket de Furdenheim, Théo et Camille.

"Nous avons voulu soutenir les agriculteurs qui ont du mal à écouler leur récolte en période de confinement", explique Théo Diehl. Les deux jeunes se sont alors tournés vers Baguette Box, qui dispose déjà d'une structure pour la distribution et surtout un paiement en ligne. Le patron et fondateur, Maurice Heitz, a tout de suite donné son accord. "C'est une opération solidaire, je n'ai pas hésité."

La récolte des asperges sur une exploitation bas-rhinoise. - Kohler Yann // Yvidéo

Déjà des centaines de kilos d'asperges livrés

En quelques jours, les inscriptions se sont multipliées, plus d'un millier rien que dans le week-end du 18 et 19 avril. Des centaines de kilos d'asperges venant d'une demi-douzaine d'exploitations agricoles bas-rhinoises ont déjà été livrés. Le principe est simple : la commande se passe sur le site de Baguette Box, pour dix euros le kilo, versés intégralement aux producteurs, et dès le lendemain, des asperges fraîches peuvent être livrées à domicile pour 1,50 euros supplémentaires, sur le pas de la porte. Le paiement aussi se fait en ligne.

Une fois que la commande est enregistrée, elle est transférée aux agriculteurs. Le jour de la livraison, après avoir fait la tournée pour le pain, les livreurs de Baguette Box passent donc prendre les asperges fraîches chez le producteur, avant d'entamer une deuxième tournée.

Les livreurs de Baguette Box font désormais une deuxième tournée pour les asperges. - Kohler Yann // Yvidéo

"Les acheteurs et les producteurs sont très contents", note Théo qui fait des livraisons dans l'Eurométropole. "C'est une solution de dépannage, pour donner un coup de main, nous ne sommes pas des pros", tient à souligner le jeune homme. Quant au patron de Baguette Box, il sait bien que l'opération ne sera pas ou très peu rentable pour sa start'up, mais Maurice Heitz explique que le plus important pour lui en cette période difficile, c'est de mener aussi des opérations de solidarité