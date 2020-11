Coronavirus : "On maintient en ce moment en moyenne 10% des ventes", assure un commerçant de Montmorillon

"Il y a un sérieux climat de morosité", explique Stéphane Vinit, le président de la Fédération des Acteurs Economiques de Montmorillon, invité de France Bleu ce lundi 23 novembre. "Pour les commerçants qui ont dû fermer boutique, c'est dur", souligne-t-il à la veille des annonces d'Emmanuel Macron sur le déconfinement progressif. "Et le Click and Collect, représente de 10 à 13% en moyenne de leur chiffre d'affaires". Il s'inquiète à présent de l'état d'esprit des propriétaires de magasins directement touchés.

"Certains commerçants sont passés de déprime à quasi dépression" rapporte Stéphane Vinit

Il y a Montmorillon près de 6.000 habitants et une centaine de commerçants. La ville connait déjà des difficultés pour favoriser l'installation de nouvelles boutiques, pour lutter contre le phénomène des pas de porte vide. "Nous verrons en janvier ce qu'il en ressortira au tribunal de commerce de Poitiers", calcule-t-il. "Mais si l'ouverture totale en décembre n'est pas possible, ça va devenir intenable". Et il estime que si l'achat de nouveau matériel (tel que des plexiglas) est obligatoire, cela risque encore de creuser les déficits de trésorerie.