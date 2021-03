Coronavirus : malgré la crise la Côte d'Azur recrute pour le tourisme cet été

La première grande vague de recrutement est lancée pour les jobs d'été et les emplois saisonniers de l'été 2021 sur le secteur d'Antibes. A peine croyable en pleine crise sanitaire, les professionnels "optimistes" embauchent dans l'espoir d'ouvrir les portes des hôtels et restaurants début mai.

On y va! On recrute! On va ouvrir bientôt ! selon Henry Mathey, du syndicat patronal des professionnels de l'hôtellerie (UMIH).

Alors que la France est plongée dans la crise sanitaire … la Côte d'Azur lance la première vague de recrutement pour la saison touristique. 600 emplois saisonniers et jobs d'été sont proposés par le premier e-salon lancé du 8 au 23 mars par Pôle Emploi, la Ville d'Antibes et les professionnels du secteur .

recherche serveurs, plagistes

Les professionnels de l'hôtellerie et restauration, Pole Emploi et la ville d'Antibes veulent pourvoir dès maintenant des postes pour préparer la saison estivale dans la perspective d'une réouverture des restaurants et des activités touristiques au début du mois de mai. Il s'agit de postes d'animateurs de centres aérés pour la Ville et pour les hôtels , plages et restaurants : maître d'hôtel, chef de rang, cuisinier, livreur, plagiste, serveur, plongeur, personnel d'étage... Des postes pour débutants ou confirmés.

des offres en baisse de 40%

Dans un secteur très touché par la crise sanitaire avec des restaurants fermés depuis l'automne et des bars fermés depuis un an, les offres d'emplois sont en baisse de 40% par rapport à une année habituelle. Mais les acteurs de ce salon affichent un très grand optimisme pour une ouverture avant l'été et ils s'attendent à une forte saison touristique . Des hôtels cinq étoiles ont déjà prévu leur ouverture pour la fin avril. Et des réservations sont ouvertes pour certains grands restaurants début mai.

Une task force forte pour le tourisme

Le maire d'Antibes parle d'une "task force forte" de combat pour reprendre l'activité touristique. Pour Jean Léonetti "Emmanuel Macron a raison de donner des objectifs de reprise" (...) Les vaccins arrivent. La reprise ne se fera pas d'un seul coup mais nous devons anticiper. Nous aurons une deuxième vague de recrutement en mai avec des centaines d'emplois d'été pour les jeunes(...) Et pour faciliter cette reprise : il serait souhaitable de permettre de vacciner les professionnels en contact avec les touristes comme les serveurs, autoriser la vente des _auto-tests_, et permettre aux restaurants d'ouvrir sur de larges terrasses sur la Côte d'Azur."

déjà un succès en deux jours

Cet e-salon (premier en digital pour les emplois saisonniers sur Antibes) est déjà un succès : en deux jours près 600 personnes ont répondu et 400 CV sont en cours d'étude par les 31 entreprises qui recrutent dont de grands hôtels et de nombreux restaurants.

Le secteur hôtellerie restauration plage compte 1300 entreprises essentiellement des restaurants sur Antibes et Juan-Les-Pins soit près de 6000 emplois. La saison touristique commence habituellement à Pâques sur la Côte d'Azur.

Le premier E-salon d'emploi tourisme et jobs d'été ouvert depuis lundi 8 mars se prolonge jusqu'au 23 mars. Parallèlement Pôle Emploi propose de nombreux emplois pour l'été prochain toujours dans l'activité touristique.

Le e-salon est accessible au

https://salonenligne\.pole\-emploi\.fr/candidat/accueil