Coronavirus : malgré la crise le centre commercial CAP 3000 va encore s'étendre en 2021

C'est l'un des trois plus vaste centre commercial de France : "le plus grand de toute la moitié sud qui accueille d'habitude 10 millions de visiteurs par an" explique le Managing Directeur Felipe Goncalves. "Et malgré une baisse de fréquentation de 70% durant le troisième confinement, et une baisse de près de 20 % du chiffre d'affaires sur un an, l'objectif de nouvelles ouvertures de boutiques est maintenu pour le 7 juillet."

Il s'agit de 43 nouvelles boutiques de grand luxe avec l'enseigne Ferret qui va passer de 80 M2 à 500 M2 et qui vendra encore plus de montres de très haut de gamme. Autre extension : Alain Ducasse Manufacture sera présent pour le chocolat, les glaces et les tapas version Sud. "Le nombre de salariés du centre devrait passer à 4000, nous sommes l'un des trois plus gros employeurs du département".

Le centre ouvre ce mercredi 19 mai 2021 avec une limite maximale de 11 900 personnes en même temps, soit moins de la moitié de l'affluence moyenne qui s'élève à 25 000 avec "un pic à 28 000 en août 2019".

Le centre est équipé de discrets capteurs pour comptabiliser les 15 entrées et sorties, d'un centre de supervision doté d'un millier de caméras, et de près de 150 personnels dédiés à la sécurité.

Cap 3000 a déjà fait l'objet de quatre ans de travaux de 2014 à 2019" pour un cout de 63 millions d'euros. Il compte actuellement 300 boutiques dont 23 restaurants et on espère la création d'une nouvelle plage de sable fin qui sera réalisée à partir de galets concassés". La plupart des restaurants se trouvent sur le front de mer.

CAP 3000 centre supervision © Radio France - Violaine ILL