Coronavirus - Masques, désinfectants : les entreprises normandes se mobilisent pour les hôpitaux

Face à l’épidémie de coronavirus et à la pénurie de masques ou de gel hydroalcoolique, les entreprises normandes s’organisent.

Pour répondre à la pénurie de protections en pleine crise du coronavirus, les initiatives locales se multiplient. Saint-James, les Parapluies de Cherbourg et la Tricoterie du Val de Saire se lancent dans confection de masques.

De son côté le campus formation FIM de la CCI à Granville annonce ce lundi avoir retrouvé et distribué des stocks de masques à l'hôpital de Granville ainsi qu'aux ambulanciers du sud-Manche.

Une entreprise de Lisieux multiplie par 15 sa production de désinfectants

A Lisieux, Sodel spécialisée dans l’hygiène et la désinfection revoit ce lundi toute son organisation pour se consacrer exclusivement à la fabrication de désinfectants pour les hôpitaux et les cliniques. L’entreprise va multiplier sa production par quinze pour produire d’ici deux semaines 200 000 litres de produits désinfectants et livrer en priorité les 37 établissements classés « Covid » sur tout le territoire.