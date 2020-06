Coronavirus : Mi Barrio, bar emblématique de Rouen, ferme définitivement ses portes

C'en est terminé des mojitos géants d'1,5 litre à partager, des assiettes de tapas et de la musique latine. Le Mi Barrio [mon quartier en espagnol NDLR], l'un des bars les plus emblématiques de Rouen, ferme ses portes, a annoncé son gérant sur Facebook, mardi 26 mai. Ce bar situé en plein centre-ville, derrière le tribunal ne rouvrira pas, même après la fin du confinement.

Les raisons de cette fermeture sont multiples mais le confinement à partir du 14 mars est bien la goûte d'eau qui a fait déborder le vase.

Quand on met tout cela dans un même panier, ça fait beaucoup.

Après l'incendie du Cuba Libre en 2016, les contrôles se sont multipliés dans les bars de Rouen pour vérifier la sécurité des installations. Le Mi Barrio a dû faire des travaux, compliqués et coûteux dans cette bâtisse de cinq étages datant de 1670. Il y a ensuite eu les différentes manifestations dans le centre-ville. Et puis le coup de massue pour les commerces rouennais : l'incendie de Lubrizol, le 26 septembre 2019. "On a connu une forte baisse de l'activité en octobre et novembre", explique Alex Mejia, le propriétaire.

Entre temps, l'Armada avait permis de renflouer les caisses. Ce début d'année 2020 se présentait également bien. Mais le Covid-19 est passé par là et le confinement a donné le coup de grâce au Mi Barrio. "Quand on met tout cela dans un même panier, ça fait beaucoup."

"Trop risqué" de continuer

L'établissement était en redressement judiciaire depuis 2016. Alex Mejia avait encore la possibilité de continuer son activité mais "c'était trop risqué. Je devais m'endetter davantage et je ne voulais pas prendre encore des engagements financiers sans savoir ce que ça allait donner dans les mois à venir avec le Covid", explique le gérant, qui évoque aussi des raisons plus personnelles à cette fermeture.

Le bar employait deux personnes à temps plein, trois à temps partiel et des extras. Il avait ouvert en octobre 2014 et ne rouvrira donc pas ses portes. Même pas pour une dernière soirée, au rythme des percussions, des remixes de DJ invités et de l'inévitable succès reggaeton "Despacito".