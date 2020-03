Coronavirus : Michelin à l'arrêt en France, en Italie et en Espagne pendant une semaine

Le producteur de pneumatiques cesse ses activités dans les trois pays d'Europe les plus touchés par le coronavirus, et ce jusqu'au 22 mars, afin de respecter les règles d'hygiène et de confinement. L'arrêt de production sera effectif dès mardi 17 mars.

Michelin freine sur sa production. Le géant du pneu a décidé de mettre ses usines temporairement à l'arrêt en France, en Italie et en Espagne, les trois pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Le groupe dit vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de confinement mis en place dans ces pays, et contribuer à ralentir l'évolution de la pandémie. Cette décision prend effet dès mardi 17 mars, et dure jusqu'au 22 mars.

Pour ces trois pays, 20000 salariés, répartis sur 21 sites industriels, sont concernés. Sur toute la France, environ 10000 salariés, répartis sur 14 sites, seront au repos forcé.

Dans nos départements, cela concerne, notamment, les usines du Puy-en-Velay, de Cataroux, des Gravanches. S'ajoutent, sur l'ensemble du pays, les sites de Roanne, Bourges, Montceau, Cholet, La Roche-sur-Yon, Golbey, Avallon, Montagny, Vannes, Joué-lès-Tours, et Troyes.

Seul le site de Bassens, près de Bordeaux, restera actif, car c'est un point stratégique des activités du groupe. Cette mise à l'arrêt de Michelin pourrait être prolongée selon l'évolution de la pandémie, et s'étendre à d'autres sites européens.

Le groupe précise également qu'il a demandé à tous ses salariés du tertiaire, dans ses sites européens, de privilégier le télétravail.