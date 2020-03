Coronavirus : les salariés de Michelin à Roanne et Blavozy soulagés après la fermeture

Conséquence de la pandémie de coronavirus, le groupe Michelin ferme ses sites de Roanne et Blavozy jusqu'au 22 mars. Mêmes mesures prises en Italie et en Espagne.

C'est une conséquence supplémentaire de la pandémie de coronavirus. Le groupe français de pneumatiques Michelin a décidé d'interrompre la production de ses usines pendant une semaine en Espagne, en Italie, mais aussi en France.

Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, doit une nouvelle fois s'exprimer ce lundi soir, Michelin se doit de respecter les mesures d'hygiène et de confinement mises en place dans ces pays.

Fermeture jusqu'au 22 mars

Dans la Loire et la Haute-Loire, cela concerne le site de Blavozy qui emploie plus de 600 salariés, et celui de Roanne encore plus important avec 850 salariés. Cette décision est pour l'instant valable jusqu'au dimanche 22 mars.

La fermeture était une demande des salariés relayée par les syndicats auprès de la direction, a expliqué à France Bleu Jérôme Lorton, délégué syndical central de SUD et représentant à Roanne.

"Il fallait fermer toutes les usines en France. C'était le seul moyen. On n'est plus dans la phase d'éviter la propagation du virus. C'était une demande des salariés inquiets pour leur santé. Aujourd'hui, hormis 150 salariés à Montceau-les-Mines et 90 à Bourges qui font des pneus spécifiques, pas mal de salariés sont en télétravail, la majorité à l'arrêt total.

"On sait tous très bien que ça durera plus longtemps."

Cette décision est valable pour l'instant pour une semaine. Mais on sait tous très bien que ça durera plus longtemps. C'est un soulagement pour les salariés. On ne pouvait pas faire autrement pour protéger leur santé. Même si on a tous peur aujourd'hui, chez Michelin, comme n'importe quel citoyen français."

Au mois d'octobre déjà, les employés de Michelin à Blavozy avaient été placés en chômage technique pendant cinq semaines.