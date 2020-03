Coronavirus : moins d'affluence sur le grand marché de Quimper, les mesures de sécurité respectées

Depuis mardi et les mesures de confinement mises en place pour freiner le covid-19, les commerces d'alimentation peuvent rester ouverts, les marchés également. Le grand marché de Quimper s'est donc maintenu ce samedi matin, mais avec environ 20% de commerçants en moins que d'habitude selon les placiers. Seuls les étals d'alimentation ont pu s'installer.

Beaucoup moins de clients que d'habitude sur le grand marché de Quimper ce samedi matin. © Radio France - Frédérick Colas

Les gestes barrières respectés

Du côté des clients aussi, faible affluence ce matin. Une différence notable pour les commerçants. "C'est un peu morose quand même. Nous avons eu une quarantaine de clients, alors que d'habitude nous sommes obligés de fermer l'après-midi pour servir tout le monde", lance Sébastien, un fromager installé depuis 18 ans sur le marché de Quimper. "Il y a vraiment très peu de clients, alors nous pouvons appliquer les consignes de sécurité à la lettre", ajoute-t-il. Ce commerçant a d'ailleurs marqué au sol les distances à respecter à sa façon : "J'ai pris des boîtes de fromage que j'ai espacé d'un mètre pour que les clients se placent au niveau des boîtes. Ils jouent vraiment le jeu sur ce marché."

Sébastien a placé des boîtes de fromage à un mètre l'une de l'autre pour appliquer les mesures de sécurité devant son étal.

Au-delà des mesures de sécurité pour ses clients, Sébastien se protège également lui-même. "J'ai des gants et du produit désinfectant, j'ai ce qu'il faut", sourit-il. Et la prévention va au-delà de son étal sur le marché : "J'ai un enfant, donc quand je rentre à la maison, je me change au sous-sol, j'enlève mes vêtements avant d'entrer dans la maison. Je fais un maximum pour protéger mon fils."

Un service de livraison à domicile pour les clients habitués

Sébastien ne s'inquiète pas pour ses stocks de marchandise. "Nous avons un service de livraison à domicile sur la région quimpéroise. On dépose les paniers devant chez les clients et après on s'arrange pour qu'ils nous paient plus tard, puisque ce sont des clients que l'on connait bien", indique le fromager. Mais Sébastien ne cache pas ses craintes par rapport à la propagation de l'épidémie de coronavirus. "On ne sait pas de quoi demain sera fait. En attendant, on essaie de parler d'autre chose sur le marché, pour garder une bonne ambiance", glisse-t-il.