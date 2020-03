Coronavirus : "La crise économique est devant nous" selon la CCI de Vaucluse

Michel Maridet, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse était l'invité de la matinale de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin. Il a confirmé "l'angoisse" des chefs d'entreprises du département face à la crise sanitaire et leurs attentes pour l'avenir.

La matinale de France Bleu Vaucluse accueillait ce jeudi matin Michel Maridet, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. À côté de l'urgence sanitaire, il y a l'urgence économique, a rappelé le dirigeant. Les chefs d'entreprises réclament d'abord "un report des cotisations et l'obtention d'une avance de trésorerie" pour faire face à la situation exceptionnelle actuelle. Pour Michel Maridet, "c’est le seul moyen pour que les entreprises puissent survivre".

En cellule de crise ouverte à la CCI, les appels "à l'aide" se multiplient depuis quelques jours. Les chefs d’entreprises sont très angoissés car "ils sont habitués à tout planifier mais là, ils n'ont aucune vision, ni à court terme ni à long terme" constate Michel Maridet.

Une cellule de crise très sollicitée

Au bout du fil, les questions qui reviennent le plus sont d'abord des questions pratiques : comment faire pour décaler le paiement des impôts ? Quel salarié peut venir travailler ? Comment mettre en place les mesures de chômage partiel ? "Rien de plus simple" explique Michel Maridet : le chef d'entreprise peut se rendre sur le site internet de la CCI de Vaucluse pour accéder à un formulaire de demande en ligne.

"La récession est devant nous" (Michel Maridet, président de la CCI de Vaucluse)

Une fois l'urgence passée, il conviendra de dresser le bilan. Sans attendre, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie redoute une crise économique profonde : "Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. On ne peut pas mettre un pays à l’arrêt et s’en sortir indemne. Cela laissera forcément laisser des traces."

Une question pratique à poser ? Vingt conseillers de la CCI de Vaucluse répondent aux questions des chefs d’entreprises, tous les jours de 7h30 à 19h au 04.90.14.10.32.