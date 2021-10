Coronavirus : ne plus devoir porter un masque au restaurant, "ça fait plaisir !"

Depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire en août dernier, le port du masque n'est plus obligatoire dans les bars, les restaurants ou encore les salles de spectacles, sauf si les gérants le demandent. Un soulagement pour de nombreux clients et serveurs mais pas encore une habitude à Laval.

À l'entrée d'une pizzeria dans le centre-ville de Laval, Damien et son fils se présentent avec leur pass sanitaire mais sans leur masque. "On se fait contrôler tout simplement avant d'entrer avec un pass sanitaire, c'est une très bonne chose."

Manger au restaurant ou boire un verre dans un bar sans masque, c'est en fait possible depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire en août dernier. La mesure concerne tous les lieux où le QR code est demandé mais les clients sont encore nombreux à avoir gardé le réflexe de mettre un masque. "En entrant dans le restaurant, naturellement je l'ai sorti de ma poche pour le mettre, raconte Anthony, et je me suis rendu compte à l'entrée que je pouvais le laisser. Ça fait plaisir !"

Plaisir partagé par Aurélien Roussard, associé à la Casa del Sole. "Les gens sont agréablement surpris, on a un semblant de vie d'avant, ça créé une autre ambiance, on revoit les sourires des gens, ce qui est assez cool, on profite."

Certains gardent leurs habitudes

Florence, elle, ne compte pas encore abandonner le masque. "Même en sortant dans la rue, je le mets. J'ai pris une habitude et je continue à la garder, même si on n'est plus obligé, je préfère. C'est plus sécurisant." Frédéric Mannigel, serveur au Petit Périgord, arbore lui fièrement un grand sourire, heureux de retrouver les visages des fidèles ou des clients de passage. "Ça permet de tourner la page et de marquer la fin de quelque chose, on l'espère !"