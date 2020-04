Coronavirus : Noret, spécialiste breton des maillots de cyclisme, fabrique désormais des masques

Depuis le 23 mars, l’entreprise Noret, basée à Saint-Denoual dans les Côtes d’Armor et spécialisée dans les maillots de cyclisme, fabrique des masques.

"Ces masques, bien évidemment, ne se substituent pas aux masques chirurgicaux", précise le directeur de l’usine, Jean-Noël Bonenfant, "ce sont des masques fabriqués à partir des tissus techniques utilisés dans le vélo".

L’entreprise compte 50 salariés. Huit volontaires confectionnent les masques.

Entre 1200 et 1500 pièces sortent quotidiennement de l’atelier.

Et Noret croule sous les commandes. Parmi les clients : l'hôpital psychiatrique de Bégard (22), des Ehpad, des ambulanciers, des entreprises de pompes funèbres, de nombreux industriels du bâtiment et de l'agroalimentaire.

La couleur des masques varie en fonction des stocks. "On a commencé avec du rouge, on est passé sur du bleu, on est actuellement sur du noir, demain ce sera du blanc et on va même finir probablement avec du jaune fluo !".