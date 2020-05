Coronavirus : l'après-confinement et la crise financière inquiètent les Restos du cœur

Les associations caritatives sont très sollicitées en cette période de confinement liée au coronavirus. Si certaines à l'image du Secours Populaire estiment aider deux à trois fois plus de bénéficiaires qu'en temps normal, ce n'est pas le ressenti du président des Restos du Cœur dans la Manche.

C'est plutôt l'après crise sanitaire qui inquiète jean-Yves Potier.

"Dans la Manche, nous sommes sur quasiment sur la même traîne que l'année dernière. Notre crainte était de ne pas pouvoir servir et joindre nos personnes accueillies en raison du confinement. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus de bénéficiaires mais plutôt de l'ordre de 10 à 15% en plus, relève Jean-Yves Potier.

Ce qui m’inquiète un peu, c'est l'après-confinement avec toute la crise financière que nous allons traverser. Je crois que ce sera plus compliqué dans les mois à venir qu'aujourd'hui."

Si de nouveaux bénéficiaires apparaissent en cette période de crise sanitaire, c'est plus l'organisation de la distribution de l'aide qui a posé problème au début du confinement en raison de l'âge des bénévoles et des impératifs de restriction des déplacements.

"Aujourd'hui, on a réussi à trouver un équilibre dans la distribution, estime le président des Restos du cœur dans la Manche. Ce qui nous a beaucoup perdu au départ comme la plupart des associations, c'est que nous avons beaucoup de personnes âgées de plus de 70 ans. Aujourd'hui, seulement 10% de nos bénévoles sont sur le pont.

Cela nous a posé forcément des problèmes pour assurer notre tâche. D'un autre côté, comme nous ne distribuons pas comme avant au choix de produits mais des colis, on peut anticiper leur préparation. Mais c'est tout de même très compliqué."

Dans la collecte de dons, ce sont les produits frais qui posent le plus de problème aujourd'hui.

"Ce que nous pouvons récupérer, ce sont les denrées qui ne craignent pas comme les conserves. Pour ce qui est des produits frais, c'est beaucoup plus compliqué.

La difficulté c'est aussi de pouvoir aller les chercher. On ne prend pas de risques avec nos bénévoles en fonction du virus. Il n'est pas question d'aller exposer nos bénévoles en multipliant les contacts même si dans la Manche on est un peu moins vulnérable qu'ailleurs pour l'instant.

Pour l'instant, les ramasses sont suspendues dans la Manche comme pour beaucoup d'associations."

Si les bénévoles les plus âgés sont protégés, des personnes proposent spontanément leur aide aux associations pendant cette crise sanitaire. C'est le cas pour les restos du cœur de la Manche.

"Dans certains centres, nous avons quasiment 25 à 30% de bénévoles ponctuels que l'on appelle bénévoles d'un jour, estime Jean-Yves Potier. Ce sont des jeunes qui viennent nous aider pour les distributions. Les gens se sont mobilisés.

Par contre dans la Manche, nous avons quand même encore trois centres qui ne sont pas ouverts pendant cette période étant donné que nous n'avons pas d'équipes d'animation pour accompagner ces nouveaux bénévoles.

Aujourd'hui, je suis un tout petit peu plus rassuré sur l'ouverture des centres. Le déconfinement arrivant sous dix jours, tous les centres de la Manche seront ouverts."