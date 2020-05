coronavirus : Normandie équitable appelle les élus de la région à changer de "logiciel économique"

Normandie Équitable est un collectif de 40 entreprises engagées dans une consommation responsable.

Il voit dans la crise sanitaire l'opportunité d'effectuer une transition vers un modèle économique local et solidaire en lieu et place du "système économique mondialisé à bout de souffle."

Il invite donc dans une lettre ouverte les élus de la région à ce que "la Normandie soit exemplaire et prenne, à l’occasion de la crise terrible qui frappe notre pays et toutes nos entreprises, un nouveau virage pour préparer efficacement le monde de demain"

Normandie Equitable estime que la prise de conscience du besoin de relocaliser l"économie, de favoriser les circuits cours et équitables "se diffuse largement dans la société : l'augmentation des adhérents en AMAP, l'explosion des drives fermiers, les organisations collectives improvisées pour se réapprovisionner… ne sont que la partie émergée de l'iceberg de cette volonté de changement"

La crise sanitaire et économique liée au coronavirus prouve selon Normandie Equitable que "la volonté politique pouvait (presque tout) : jusqu'à stopper le trafic aérien mondial, débloquer des milliards dans une situation d'urgence. Les arguments « ce n'est pas possible » ou « c'est trop compliqué » ne sont ni recevables - puisqu’apparemment « quand on veut, on peut » - ni soutenables tant la situation sociale et environnementale parle d’elle-même."

Ce changement systémique, conclut Normandie Equitable, "ne pourra se faire sans le soutien indéfectible des pouvoirs publics. "