Le gérant de la plus grande discothèque de Nouvelle Aquitaine, "La Plage" à Bordeaux, était l'invité de France Bleu Gironde ce vendredi. Patrick Lalanne a alerté sur l'avenir compromis des boîtes de nuit sans perspective de réouverture

Coronavirus : "nous allons tous mourir si la fermeture des discothèques dure 1 an de plus"

La réouverture des discothèques n'est toujours pas d'actualité. Les professionnels s'en inquiètent car cela fait 15 mois maintenant que les pistes de danse sont désertes. C'est compliqué, pour nous c'est catastrophique, souligne le gérant de "La Plage". Patrick Lalanne sait qu'il faudra du temps pour reprendre

Je ne crois pas à une ouverture le 30 juin, peut-être vers septembre, octobre, avant ça risque d'être très compliqué

Le gérant pessimiste alerte sur une reprise urgente : il ne faut pas que la fermeture dure un an de plus, sinon on va tous mourir

Patrick Lalanne souligne que sur les 185 discothèques de la Nouvelle Aquitaine, entre 37 et 40 sont en redressement judiciaire ou en liquidation.