Coronavirus : "Nous sommes dans une voiture dont on ne connait pas la destination" le président du Medef 34

Samuel Hervé, le président du MEDEF de l'Hérault invité de France Bleu Hérault ce vendredi matin

"La situation est très très grave pour nos PME et TPE et à toutes les entreprises de l’événementiel, on a besoin d'avoir des signaux forts du chef de l'Etat, c'est ce qui'il a fait avec des signaux concrets sur la préservation des emplois au travers du chômage partiel."

"Pour autant le télé travail n'est pas possible partout, dans le BTP ou comme moi dans la restauration collective pour les EHPAD, comment va t-on faire ? Il faut une continuité de service, est ce que nous sommes en phases de réquisitions ? Il y a encore pas mal de questions"

Il faut de la souplesse de la part des chefs d'entreprise et des salariés

"Pour les entreprises qui disposent d'un CSE, l'organisation pourra se discuter avec les représentants du personnel pour l'organisation du service, pour les TPE, les chefs d'entreprises doivent repenser le temps de travail différemment avec beaucoup de souplesse. Emmanuel Macron nous demande à tous un effort de solidarité nationale. Cette souplesse vaut aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour les collaborateurs en capacité de venir. Est ce qu'on peut mobiliser davantage ceux qui n'ont pas d'enfants en augmentant le nombre d'heures supplémentaires ?"

"On est dans une voiture dont on ne connait pas la destination, on ne sait pas pour combien de temps on va rouler, le conducteur va rester chez lui et il n'y aura pas forcément de carburant à mettre dans le réservoir, il va bien falloir se parler pour trouver des solutions, sinon la voiture ne redémarrera pas jamais".

"Là où il y a une volonté, il y a un chemin disait Confucius, si on a envie de faire le chemin ensemble, salariés, employés, Etat, on sortira de la crise par le haut, mais là où il y aura des manifestations de mauvaises volonté, là je suis très inquiet pour l'avenir de ces entreprises".