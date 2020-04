Coronavirus : nouvelles réouvertures de bureaux de poste ce lundi en Sarthe

En tout, 35 bureaux de poste seront ouverts en Sarthe, à partir de ce lundi 20 avril. C'est neuf de plus que la semaine passée. La direction de La Poste estime que 75% des Sarthois auront ainsi accès à ses services, que ce soit dans des bureaux, des agences communales ou des "points relais".

Critiquée au début du confinement pour avoir fermé plusieurs bureaux et réduit le nombre de ses tournées de facteurs, La Poste fait progressivement marche arrière. Le 8 avril 2020, par la voix de son patron, Philippe Wahl, elle s'est engagée à l'ouverture de davantage de bureaux et à une augmentation de la fréquence de distribution du courrier et des colis.

Neuf bureaux supplémentaires

Ainsi, en Sarthe, 35 bureaux de postes seront désormais ouverts. La direction de l'entreprise annonce l'accès à neuf bureaux supplémentaires à partir de ce lundi 20 avril :

La Suze-sur-Sarthe

Saint Calais

Bonnétable

Le Lude

La Milesse

Le Grand-Lucé

Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Morolles-les-Brault

Ballon-Saint Mars

>>> CLIQUEZ : >>> La liste de tous les bureaux de poste ouverts en Sarthe avec les horaires.

Service assuré pour les trois-quarts des Sarthois, selon La Poste

Dans un communiqué, l'entreprise indique que "46 points de services La Poste Agence Postale Communale et 37 La Poste Relais chez les commerçants complètent le maillage". La direction de La Poste estime qu'en Sarthe, "plus de 75 % de la population" auront ainsi accès à ses services "dans ces conditions".