Coronavirus : Ouistreham réduit son éclairage public et va faire d'autres coupes pour réaliser des économies

Pourquoi allumer des rues la nuit alors que les personnes sont confinées chez elles ? Partant de ce principe simple, la municipalité de Ouistreham a décidé de couper la moitié de son éclairage public, rénové il y a deux ans par des ampoules leds. Pas de lumière dans les quartiers et sur les axes secondaires, c'est une économie estimée à 15 000 euros d'ici la fin mai.

Romain Bail, maire de Ouistreham © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Comme beaucoup de communes du littoral normand, le casino - aujourd'hui fermé - joue un rôle important dans la santé de la ville

"Soyons bien clair, un certain nombre de recettes de la commune de Ouistreham Riva Bella dépendent des entrées du casino de la ville et il s'avère que plus le casino sera fermé, plus cela posera un certain nombre de problèmes" explique Romain Bail, le maire de la ville. Comprenez par là qu'il faudra faire d'autres économies dans les mois à venir pour maintenir à flot la cité balnéaire. "On a déjà regardé un certain nombre de contrats en terme de ressources humaines qui ne seront pas reconduits, des animations qui devaient avoir lieu cet été sont repoussées à l'année prochaine et un certain effort sera également demandé au monde associatif" rajoute le maire fraîchement réélu.

Une situation loin d'être isolée, bon nombre de communes du littoral comptant un casino sur leur territoire. Dans la Manche, Agon-Coutainville a elle aussi annoncé qu'elle allait réduire son éclairage public. En attendant, ici et là, d'autres décisions plus douloureuses.