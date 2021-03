Coronavirus : les thermes de Balaruc les Bains restent fermées, la piscine extérieure d'O'Balia en suspend

Les thermes de Balaruc les bains ne rouvriront pas début avril et restent suspendues à la décision de la Haute Autorité de Santé.

Pas de date de réouverture

La mairie espérait accueillir les premiers curistes le 5 avril 2021 mais la HAS a contacté toutes les villes curistes de France la semaine dernière dont Balaruc pour stopper tout projet de reprise sans pour autant donner de date.

Heureusement qu'il y a le chômage partiel pour 85% des salariés - le maire de Balaruc

Tout dépendra de l’évolution de la pandémie et de l’avancée de la vaccination dit-on à la Haute Autorité de Santé. "On est vraiment dans le flou" se lamente le maire de Balaruc Gérard Canovas qui vient de boucler les comptes. Les thermes enregistrent une perte de 7 millions 500 000 euros pour l’année 2020, "et encore, heureusement qu’il y a le chômage partiel", ajoute le maire. 85% des 420 salariés des thermes en bénéficient, les autres travaillent sur le site, pour l’entretien du matériel et des installations et pour la partie commerciale. Il faut notamment rester en contact avec les clients. Un millier de curistes avait déjà réservé pour le redémarrage de printemps. Il faut les reprogrammer mais avec un agenda plein d’incertitudes.

Seul le centre O'Balia a rouvert jusque là

Malgré tout, la piscine extérieure du centre bien-être O’ Balia a pu rouvrir le 26 février pour les cours collectifs comme l'aquagym et les personnes seules qui veulent profiter des jets d'eau et du bassin. Mais depuis ce mercredi, seules les activités individuelles sont possibles. Pas sûr dans ces conditions qu' O'Balia reste ouvert. La décision va être prise ce jeudi.