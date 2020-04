Coronavirus : Paul Boyé, le fabricant de masques toulousain, pourrait (encore) doubler sa production

La montée en puissance n'est sans doute pas terminée pour l'entreprise Paul Boyé implantée à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne) et Bédarieux (Hérault). Après avoir été réquisitionnée par l'Etat pour fabriquer des masques dans la lutte contre le coronavirus, son directeur Jacques Boyé n'exclut pas de doubler sa production déjà colossale. Il était l'invité de France Bleu ce lundi matin.

De 12 ... à 25 millions de masques par mois ?

Actuellement, les deux usines Paul Boyé produisent 12 millions de masques par mois (contre 6 millions il y a encore quelques semaines), essentiellement des FFP2 réservés aux soignants. La production pourrait (encore) doubler, jusqu'à 25 millions de masques par mois si l'Etat s'engage sur le long terme.

"On peut doubler notre production, tout dépendra des décisions qui seront prises par l'Etat" - Jacques Boyé

270 salariés travaillent sur les deux sites. Grâce à un appel aux candidatures lancé sur France Bleu, l'entreprise a recruté les électro mécaniciens qui lui manquait. Elle a reçu des dizaines de candidatures et même des propositions de bénévolat de salariés de Latécoère.

Il faut que l'Etat s'engage à long terme

Pour doubler sa production, le directeur toulousain attend donc un engagement à long terme de l'Etat. Comment lancer une si grosse production qui prendrait fin cet été ? Jacques Boyé s'explique sur France Bleu : "Je ne peux pas monter d'énormes usines pour fabriquer des masques si demain il n'y a pas de commandes pour les alimenter, c'est bien évident".

" Aujourd'hui, il faut maintenir un minimum de production en France" - Jacques Boyé

La France doit-elle revoir, dans l'ensemble, sa politique en matière de masques ? " Je le pense", répond Jacques Boyé : " Il y a 15 ans, quand il y a eu les grands programmes pour la grippe aviaire et la crise H1-N1, un renouvellement était prévu pour maintenir les stocks à niveau de validité [...] l'Etat avait prévu de pérenniser ces achats dans le temps [...] cette stratégie a été contestée et n'a pas été poursuivie. On a bâti une stratégie sur l'importation et non plus sur la production en France, c'est dommage".

Jacques Boyé considère qu'il faut "maintenir un minimum de production de masques en France de manière à ce que le jour où en aura besoin, on aura plus qu'à faire une augmentation de production et pas redémarrer tout".