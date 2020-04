Coronavirus : pendant le confinement, l’aide alimentaire pour les plus modestes continue

Avec le confinement, les nombreux bénévoles qui ont plus de 70 ans ne peuvent plus venir préparer les colis alimentaires. Hors de question de leur faire prendre le risque d’être contaminés. Mais ce ne sont pas les offres de bénévolat qui manque. « On a deux étudiantes qui habitent juste en face de notre local à Chambéry et qui se sont proposées de venir nous aider pour la distribution », raconte la directrice du Secours Populaire de Savoie.

Désormais le Secours Populaire reçoit les familles dehors pour délivrer les colis alimentaires, les jours habituels d’ouverture de ses centres à Chambéry, Aix-les-Bains, Yenne, Albertville, Ugine et Cognin. « Nos bénévoles sont équipés de masques, grâce aux dons du Conseil départemental et de gel hydroalcoolique grâce aux élèves du lycée Louis-Armand qui en ont fabriqué » souligne Régine Barberet. Plus de 250 familles sont aidées par l'association depuis le début du confinement. « Mais on a des familles qui ne viennent plus », souligne la responsable.

« On n’arrive pas à toucher tous ceux qui ont besoin de l'aide alimentaire », regrette le président des Restos du Cœur de Savoie

Même constat aux Restos du Cœur de la Savoie, qui maintiennent les distributions de colis alimentaires dans dix centres de Chindrieux à Modane (le centre de Moûtiers ne peut plus assurer les distributions, il est relayé par le centre communal d’action sociale).

En quatre semaines, un peu plus de 32 000 repas ont été distribués sous forme de colis en Savoie, contre 55 000 sur la même période l’an passé. « Mais on s’attend à ce que les demandes augmentent fortement avec la prolongation du confinement, et la venue de travailleurs précaires sans droits », dit le président Jean-Michel Peyneau. L’incertitude, la crainte de la contamination a freiné beaucoup de personnes au début. « On n’arrive pas à toucher tous ceux qui ont besoin de l'aide alimentaire, notamment des femmes seules avec enfants qu’on voit moins », ajoute le président bien conscient que le budget alimentaire des familles explose.

Son homologue de Haute-Savoie constate lui des réticences des personnes âgées à venir chercher des colis alimentaires, par crainte de la contamination. Pourtant les mesures barrières sont appliquées : « Les colis alimentaires sont remis à l’extérieur des locaux, sur rendez-vous fixé par téléphone avec les bénéficiaires » explique Alain Cruaz.

Faute d'épicerie sociale, le Secours catholique délivre des chèques service

Le Secours catholique de la Savoie a lui aussi fermé son épicerie sociale dès le début du confinement et l’a remplacée par des chèques service, à raison de 35 euros par semaine pour une personne seule. Cela permet de régler ses courses dans certains supermarchés. "Le problème pour nous", explique la déléguée pour la Savoie, Véronique Bazin, "c’est que certains magasins refusent de prendre ces chèques malgré l’engagement national. C’est le cas de Lidl avec lequel on bataille dans l’agglomération de Chambéry, ils n'acceptent pas les chèques service aux caisses". Une quarantaine de famille de Chambéry, Aix-les-Bains, de Chautagne, ont pu bénéficier de cette aide pour remplir leur frigo.

Une aide pour les familles modestes annoncée par Emmanuel Macron

Les associations ont entendu l’engagement d’Emmanuel Macron lundi soir d’une aide aux familles les plus modestes. Il y a une dizaine de jours, plusieurs associations ont écrit au président de la République pour demander le versement d’une prime de solidarité de 250 euros par personne en situation de pauvreté, majorée selon le nombre d’enfants. Elles attendent les modalités de versement de cette prime et continuent à répondre aux demandes d’aide d’urgence.