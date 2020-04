Coronavirus - Pendant le confinement, l'Hôtel des ventes de Limoges fait ses enchères sur internet

Après les visio-conférences, voici les "visio-enchères". Comme beaucoup d'établissements, l'hôtel des ventes de Limoges Enchères est fermé en raison du confinement. Mais le Commissaire priseur qui le dirige, Maître Nicolas Constanty, organise ce vendredi après-midi une première vente aux enchères sur internet, en l'occurrence des objets africains, océaniens, japonais et chinois, issue d'une succession parisienne.

On n'est pas obligé d'enchérir, on peut juste regarder le spectacle

La vente aux enchères, filmée, se fera via le site spécialisé interencheres.com, qui regroupe l'essentiel des Commissaires priseurs de France. On peut s'y connecter "ne serait-ce que pour voir le spectacle" explique le Commissaire priseur, "car on n'est pas obligé d'enchérir, on peut juste regarder le spectacle comme on regarde une bonne série américaine ou de télévision", explique Maître Nicolas Constanty à France Bleu Limousin.

C'est aussi, bien sûr, une façon de maintenir une activité au sein de Limoges Enchères. Car, confinement oblige, hôtel des ventes de Limoges est fermé, et tourne forcément au ralenti.

Ventes repoussées, inventaires interrompus, successions à l'arrêt

Pour résumer : les ventes sont repoussées, les inventaires de succession interrompus, les rendez-vous avec les marchands et collectionneurs ajournés. "Il y a des gens qui déménagent, qui voulaient vider leurs maisons, vendre des tableaux, des meubles, et des objets d'arts, mais on ne peut leur fournir la logistique de transports habituelle", explique Nicolas Constanty.

Concernant les défaillances d'entreprises, dont le matériel est parfois mis aux enchères après liquidation, "_les inventaires et les ventes sont tous reportées_, car les ventes doivent être publiques, on ne peut pas les faire en ligne, c'est beaucoup trop compliqué pour du matériel industriel", complète le Commissaire priseur limougeaud. Maître Constanty s'attend d'ailleurs à un surcroît d'activité après la crise, en raison d'une "probable augmentation significative des dossiers de procédures collectives, des sauvegardes de justice, des redressements et malheureusement des liquidations directes".

> Cette vente inédite "100% live" en ligne aura lieu ce vendredi à 14 heures, sur le site interencheres.com. 250 lots seront mis en vente.