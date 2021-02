Coronavirus - "Percée très particulière, mais toujours amicale" pour le vin jaune en 2021

La Percée du vin jaune 2021, complètement chamboulée par le covid, a quand même débuté ce samedi 6 février, jusqu'à ce dimanche soir. Cette 24ème édition qui devait se dérouler à Cramans est remplacée par des portes ouvertes chez une trentaine de cavistes du département. Cela ressemble peu à la fête que l'on connait, celle qui rameute des milliers de personnes autour du prestigieux vin du Jura. Certes, mais c'est toujours l'occasion de déguster le millésime 2014 : une version réduite, avec des dégustations sur inscription et sans animation.

Jérôme Arnoux le viticulteur et Mélanie la caviste de la Cave de la Reine Jeanne à Arbois © Radio France - Sophie Allemand

"C'est une percée très particulière, mais toujours amicale,"explique Jérôme Arnoux. Le viticulteur à La Cave de la Reine Jeanne, en plein centre d'Arbois, s'estime heureux même si l'ambiance n'est pas la même : "on n'est pas en ambiance Percée, c'est sûr, on est ambiance covid. Mais on s'adapte ! Je suis content d'avoir des clients, au moins on prend le temps de bien discuter et d'expliquer, ça c'est positif. C'est sûr qu'on vendra moins que d'habitude, mais l'essentiel c'est que les clients soient bien dans le Jura. On le vendra ce millésime, le vin jaune se conserve 100 ans, donc on reste optimistes."

De simples "portes ouvertes" cette année, plus qu'une réelle Percée © Radio France - Sophie Allemand

Pleins de choses manquent cette année, mais des clients viennent en soutien

Thomas (à droite) et ses copains venus de la Meuse pour la Percée, obligés de déjeuner dans la rue, faute de restauration ! © Radio France - Sophie Allemand

D'ailleurs, ce 2014 est un très bon millésime, très frais ! Vous pouvez encore aller le déguster ce dimanche. Il est recommandé d'appeler et de réserver, vous pouvez contacter diverses caves pour vous renseigner, notamment en regardant directement sur le site officiel de la Percée du vin jaune. Sinon, le vin jaune se conserve 100 ans, alors il sera toujours temps d'y faire un tour.