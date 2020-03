Coronavirus : peut-on se faire livrer pendant la période de confinement ?

"Restez chez vous" telle est la consigne du gouvernement et des autorités sanitaires pour lutter contre le coronavirus. Pendant la période de confinement, les livraisons à domicile continuent pour la plupart. Attention aux délais et aux ruptures de stocks.

Peut-on encore se faire livrer et si oui, quoi et où ?

La nourriture : Carrefour par exemple, livre à domicile mais vous fait patienter quelques minutes avant de vous donner accès a son site internet en raison de la forte affluence. Super U vous prévient « d’éventuelles ruptures de stocks » et Auchan ne livre plus que des produits « maisons et loisirs ».

La Poste elle, nous assure qu’elle continue sa mission de service public. Mais certains facteurs dénoncent déjà le manque de matériel de protection comme les masques ou les gants.

Le géant de la livraison Amazon continue de prendre les commandes tout en précisant « qu’en raison de la situation actuelle, les délais de livraison peuvent être allongés ». Certains livreurs comme le groupe DPD France confirment que les délais peuvent être allongés et certaines livraisons annulées.

Les points relais

Mondial Relay annonce que tous ses points sont fermés jusqu’au 15 avril. Impossible de récupérer ce qui y a été livré. L’autre géant Relais Colis indique lui, ne plus prendre de nouvelles commandes.

Consignes

Pour éviter de propager le coronavirus, des consignes ont été émises par le gouvernement concernant les livraisons de repas à domicile. Sachez par exemple que vous devez pas croiser votre livreur : "le livreur part immédiatement ou s’écarte d’une distance de minimum 2 mètres de la porte, avant ouverture de la porte par le client"