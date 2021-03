Coronavirus : peut-on espérer un retour à l'économie d'avant la crise ?

Il y a un an, le premier confinement en France a bousculé nos vies et a terrassé l’économie. Chute record du PIB, des centaines de milliers d’emplois supprimés, explosion de la dette, etc. La France peut-elle retrouver son niveau économique d'avant-crise ? Et surtout est-ce souhaitable ?

C’était le 16 mars 2020. A 20h, le visage grave, Emmanuel Macron s’adressait aux Français pour leur annoncer des restrictions sanitaires d’une ampleur inédite pour lutter contre l’’épidémie de coronavirus qui galopait de façon incontrôlée en France. Le 17 mars à midi, le pays entrait dans son premier confinement, avec des conséquences en cascade que les citoyens étaient loin d’anticiper. Outre nos vies quotidiennes, toujours chamboulées un an après, l’économie française et mondiale ont particulièrement souffert.

Des chiffres choc...

Dans le monde entier, 2020 restera comme l’année d’une récession à l’ampleur historique. Le produit intérieur brut de la France a chuté de 8,3%, du jamais-vu depuis que cet indicateur a commencé à être mesuré en 1946. Selon l’Insee, plus de 320.000 emplois ont été détruits en 2020 dans le secteur privé. Un chiffre certes deux fois moins important que les premières prévisions, qui tablaient sur la destruction de 600.000 emplois, mais qui est à mettre en parallèle avec tous les salariés qui ne peuvent toujours pas exercer.

"Quoi qu’il en coûte", a répété plusieurs fois Emmanuel Macron dans ses promesses de ne laisser aucun Français sur le bord de la route. Cette prise de position du chef de l’Etat a logiquement fait exploser la dette publique du pays, s’établissant à 2.674 milliards et 300 millions d’euros, passant de 100 % à 120 % du PIB.

...et une réponse massive des autorités

L'Etat a été au rendez-vous en apportant une réponse massive. "Très rapidement, l'Etat a organisé un plan d'intervention d'urgence, se remémore Nadine Levratto, économiste et directrice de recherche au CNRS. Cela visait à amortir le trou d'air que subissait l'économie française, dont une grande partie avait déjà été affectée avant le confinement du fait de l'arrêt des échanges commerciaux avec l'Asie" touchée en premier par la pandémie.

Contrairement à la précédente crise de 2008, le recours massif à l'activité partielle déployé en 2020 et poursuivi à la sortie du premier confinement jusqu'à aujourd'hui a permis de limiter la casse. En parallèle, les "banques centrales sont intervenues massivement pour que les pays ne se retrouvent pas en défaut de paiement" poursuit Mathieu Plane. "S’il n’y avait pas eu ce soutien, on aurait pu craindre le pire, des destructions d’emploi, des faillites en cascade, etc. Il y aurait pu avoir un risque d’éclatement de la zone euro, par exemple" explique l'économiste de l'OFCE.

Des raisons d'espérer

Malgré une année particulièrement difficile pour l’économie français et alors que l’épidémie de coronavirus continue à faire des siennes, plusieurs observateurs se montrent optimistes. Dans un scénario d’amélioration des conditions sanitaires, l’Insee table sur un retour de la croissance de l’ordre de 5,5% à la mi-2021.

Idem pour la Banque de France, dont le gouverneur François Villeroy de Galhau déclarait que la campagne de vaccination avait fait naître l’espoir d’un retour des beaux jours. Le 9 mars dernier, il clamait sur franceinfo que la "récession était derrière nous" et décrivait un avenir radieux pour le pays avec une économie française une croissance au moins égale à 5,5% en 2021, l’une des plus "fortes d’Europe, nettement supérieur à la moyenne européenne".

L’économiste Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l’ESCP Business School, fait partie du camp des optimistes. "L’économie va repartir, mais il ne faudrait pas que l’on nous reconfine d’ici à la fin de l’année", modère-t-il tout de suite. Il estime qu’Emmanuel Macron ne "cédera pas aux souhaits des médecins" qui prônent un reconfinement. "On constate que les pays qui s’en sortent le mieux sur le plan économique, sont ceux qui ont moins confiné que les autres".

Le véritable enjeu, c’est la vaccination

Le retour au niveau économique de la "vie d’avant" est donc tout à fait possible, selon Jean-Marc Daniel. "Le véritable enjeu, c’est la vaccination". L’économiste cite en exemple Israël, où restaurants et cafés ont rouvert récemment, dans une ambiance qui ressemble de très près à cette "vie d’avant".

Un avis que partage Mathieu Plane, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques. "Sauf scénario catastrophe, une fois les populations vaccinées, nous devrions retrouver une vie normale et donc une économie normale. Même si cette crise laissera des traces, il devrait y avoir beaucoup de moins de répercussions structurelles sur l’économie, qu’une crise financière qui peut avec des répercussions sur des années".

Car c'est le premier constat que dressent les économistes : cette crise ne ressemble à aucune autre. Notamment en raison de ses origines. "D’habitude nous avons à faire à des crises financières, comme celle des subprimes, de la crise pétrolière, etc. Ici, nous sommes confrontés à une crise sanitaire et ce sont donc les réponses politiques pour la combattre qui ont créé la crise économique", explique Mathieu Plane. Et c’est cette nature de la crise économique qui rend l’expert plutôt optimiste pour l’avenir.

"La dette n'est pas un problème"

Mais toute la batterie de mesures déployées par le gouvernement ont coût et ont aggravé le déficit public de la France. C’est le fameux "Quoi qu’il en coûte" défendu par Emmanuel Macron pour ne laisser aucun Français sur le bord de la route. Une prise de position rendue possible par une Banque centrale européenne plus conciliante qu'à son habitude. C'est elle qui met en oeuvre la politique monétaire unique dans la zone euro et qui fixe les taux d'intérêt lorsqu'elle fournit de la liquidité au système bancaire. En maintenant ces taux à un niveau très bas, elle a permis aux pays de la zone euro d'emprunter plus facilement pour financer les mesures de soutien à l'économie.

Mais le débat fait déjà rage entre deux camps, ceux qui souhaitent rembourser cette dette et ceux qui appellent à son annulation. "Rien ne presse, il y a d'autres urgences", répond Nadine Levratto à cette question. Pour l'économiste, en plaçant la dette au cœur du débat sur la relance de l'économie, la France réitère les erreurs du passé. "La dette n'est pas un problème, sa charge diminue en France et l'Etat la fait rouler, comme on l'a toujours fait" explique-t-elle, en faisant référence au "roulement de la dette" qui consiste à rembourser une dette en contractant un nouvel emprunt.

"Nous sommes à un véritable tournant et nous avons la possibilité de construire une autre économie. Il faut profiter de ce marasme pour effectuer un changement radical", plaide la directrice de recherche au CNRS qui critique le manque d'ambition du plan de relance français. "On injecte actuellement des milliards d’euros dans les entreprises du secteur privé, qui elles ne sont pas faites pour porter des projets de société" regrette-t-elle. Le gouvernement a débloqué 100 milliards d'euros consacrés à la reprise économique, dont un milliard d'aides directes pour soutenir l'industrie.

L'économiste estime qu'il s'agit d'un "moment idéal pour faire des modifications en profondeur", notamment en ayant une politique ambitieuse d'investissement pour les services publics et pour la transition écologique. "Le problème c'est que notre classe politique propose toujours les mêmes solutions, qui ne fonctionnent pas", comme ce fut le cas pour la cure d'austérité administrée à la France après la crise de 2008.

"Très peu de mesures sont destinées à aider les principales victimes de la crise : une partie des ménages et les services publics. On se rend compte que le gouvernement n'a pas dévié de sa trajectoire d'avant le Covid, qui consiste à croire que la relance économique ne viendra que du secteur privé" poursuit Nadine Levratto. "Le gouvernement pense qu'une simple baisse des impôts sur les entreprises encouragera les investisseurs étrangers à venir s'installer chez nous. Mais les multinationales savent très bien faire toutes seules pour éviter d'être taxées. Ce qu'elles regardent, c'est la qualité des services publics, qui sont actuellement de plus en plus dégradés".

Nadine Levratto, comme Mathieu Plane, prennent l'exemple du plan de relance décidé aux Etats-Unis par le nouveau président Joe Biden : 1.900 milliards de dollars que le pays compte déverser sur l'économie et qui devrait permettre de doubler la croissance du PIB ."Ce qu'ils ont mis en place est colossal, affirme l'économiste de l'OFCE. Le plan ne cherche pas seulement à compenser les pertes liées à la crise du Covid, il voit plus grand. Pour les Américains, la dette n'est pas perçue comme un problème mais comme une opportunité pour relancer l'économie et investir plus intelligemment. C'est un changement de monde, de paradigme".

Pour Mathieu Plane, l'Union européenne pourrait tout à fait s'inspirer des Etats-Unis pour envisager un plan de relance plus ambitieux que celui négocié entre les 27 Etats membres le 21 juillet dernier, de l'ordre de 750 milliards d'euros. "Mais l'UE est encore timide. Il y a les pays frugaux du Nord qui ont peur de devoir payer pour les pays du Sud. Tous les pays doivent s'entendre donc les décisions sont difficiles à prendre. Les Américains ont pu réagir très vite et ils ont vraiment profité de cette crise pour changer les choses".

Point de vue que critique Jean-Marc Daniel. "Les plans de relance américain ou européen sont absurdes. L'erreur est de croire que nous sommes en guerre alors que si c'était le cas, l'urgence serait de remettre les gens au travail. Là, ils en sont empêchés. Les plans de relance, c’est traditionnellement lorsqu'on manque de demande, mais là on manque tout simplement de travail. Les restaurateurs n’ont pas besoin d’un plan de relance par exemple, ils ont juste besoin qu’on leur dise qu’ils peuvent rouvrir. Et alors tout pourra reprendre très vite" plaide-t-il.

Retour à la vie normale mais pas pour tout le monde en même temps

Si l'on part du principe que la campagne de vaccination portera ses fruits comme l'espère le gouvernement, la France est en droit d'envisager un retour d'une vie à peu près normale d'ici à la fin de l'année 2021. Mais elle ne le sera pas forcément pour tous. Notamment pour ce qui est des échanges internationaux. "Grâce à la vaccination, l'Europe devrait retrouver sa vie d'avant mais ce ne sera pas forcément le cas partout ailleurs. On peut penser au tourisme international par exemple, notamment en provenance de la Chine qui représente une part importante de l'activité économique en France. Le tourisme d'affaires devrait être également touché. Avec les visioconférences, les cadres ont changé leur façon de travailler et les entreprises pourront réaliser des économies budgétaires et carbone en ne renouant pas avec ce qui se faisait avant" prédit Mathieu Plane.

Le secteur du tourisme a perdu 61 milliards d’euros de recettes en 2020 par rapport à 2019 (-41%) selon un premier bilan réalisé par l’agence Atout France. Et ces changements d'habitudes pourraient coûter très cher à l'ensemble du secteur de l'aérien. Moins de trajets en avions, donc moins d'activité aéronautique, pourtant l'un des principaux atouts de la France. D'autant plus que les décideurs politiques pourraient sauter sur l'occasion d'un secteur quasiment à l'arrêt pour franchir un cap décisif dans la transition écologique. "Il y a toutes les raisons du monde de penser que la situation ne pourra pas redevenir comme avant, estime Nadine Levratto. La France a une carte à jouer pour mettre en œuvre la sobriété économique, en mettant l'accent sur le train, voire sur le démantèlement des centrales nucléaires. C'est un marché encore vierge pour l'instant et la France pourrait en devenir leader".

Le plus dur est à venir pour certains secteurs

Si les économistes s'accordent pour dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'économie de la France, ce ne sera pas le cas pour tous les secteurs. Notamment pour ceux de l'hôtellerie-restauration, la culture, les loisirs, l'événementiel ou les services de transport. Des secteurs qui représentent 25% des pertes de l'économie française. "Chez les restaurateurs par exemple, les plus solides d'entre eux devraient s'en sortir sans souci, voire même bénéficier d'un regain d'activité quand la vie normale reviendra et que les Français seront pressés d'y retourner. Pour les plus fragiles, ils risquent par contre de se retrouver face à un mur de dettes", craint Mathieu Plane.

Ce sera une question primordiale à laquelle devra répondre le gouvernement : comment procéder pour arrêter les aides au secteur lorsque le moment sera venu ? "Il faudra trouver un mécanisme juste, notamment pour ce qui est des remboursement des prêts garantis par l'Etat. Ce pourra être un allongement de la durée des remboursements par exemple. Mais il est certain que tous ne pourront pas être sauvés" poursuit Mathieu Plane.

C'est donc dans un second temps, au moment de faire le bilan, une fois l'épidémie derrière nous, que le plus dur commencera pour certains secteurs. "Jamais cela n'a autant dépendu des décisions politiques" conclut Mathieu Plane. Le thème de la relance économique devrait logiquement se retrouver au cœur de la campagne présidentielle 2022.