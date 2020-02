Coronavirus : peut-on se faire rembourser son voyage vers les zones à risque ?

Le gouvernement invite à reporter, voire annuler, les voyages vers l'Italie du Nord, la Chine et d'autres pays touchés par le coronavirus. Mais si vous avez déjà réglé vos déplacements, pouvez-vous vous faire rembourser ?

Le coronavirus Covid-19 se propage partout dans le monde et le gouvernement français appelle ses ressortissants à ne pas se rendre dans les zones fortement touchées, comme l'Italie du Nord, la Chine, Hong Kong, Singapour ou la Corée du Sud. Mais certains ont déjà réservé leurs voyages pour Venise ou Séoul et n'ont plus vraiment envie de partir.

Si vous avez commandé un voyage "tout compris"

C'est la situation la plus simple : les voyageurs qui ont commandé un séjour "tout compris" via une agence de voyage peuvent demander à décaler leurs billets ou à changer de destination. Les agences suivent les recommandations du Ministère des Affaires étrangères. Si jamais un accord n'est pas trouvé, ils peuvent également demander un remboursement complet de leur réservation sous 14 jours.

Plus compliqué pour les voyages "à la carte"

Pour les Français qui ont réservé séparément trajet, hôtels et autres prestations, il va falloir contacter un à un chaque entreprise qui décidera au cas par cas. Impossible de compter sur les assurances annulations, elle ne prend pas en compte le coronavirus ou même les épidémies en général comme motif valable pour renoncer à voyager. Certaines compagnies ont d'ores-et-déjà annoncé des mesures comme Air France, qui rembourse ou décale les vols prévus vers Milan, Bologne ou Venise sans frais.