Coronavirus : peut-on vraiment reprendre les chantiers du BTP en toute sécurité ?

En pleine crise du coronavirus, le gouvernement demande aux entreprises du bâtiment de ne pas abandonner leurs chantiers, ce qui choque profondément les professionnels du BTP. Le président de la CAPEB de l'Hérault, le syndicat des patrons du bâtiment, Jean-Pierre Garcia était l'invité de France Bleu Hérault ce vendredi matin.

"Contrairement aux propos de la ministre, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise qui sera mise en cause en cas d'infection des salariés. Or aujourd'hui on ne peut fournir à l'ensemble de nos collaborateurs les masques, le gel hydroalcoolique et éventuelle des lunettes. On pourra certainement reprendre les chantiers, mais là, on n'en est pas encore là puisque on ne peut même pas avoir encore un petit bidon de gel et encore moins des masques."

"Et on nous répète à longueur de journée qu'il faut respecter les mesures barrières qui sont la première précaution pour lutter contre cette épidémie. Mais nous n'avons pas la possibilité de le faire. Cela commence déjà au départ du dépôt, les entreprises artisanales n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule par salarié. "

"Pour l'instant, on ne peut pas reprendre les chantiers, ce n'est pas d'actualité, puisque même les clients ne veulent pas nous recevoir. Même pour les petits entrepreneurs qui n'ont pas de salariés. Et puis l'approvisionnement aussi est défaillant, on ne peut parer qu'aux urgences, mais les gros chantiers ne pourront pas reprendre faute de matériaux."