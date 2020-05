61% des petits entrepreneurs de Paca craignent la faillite, soit plus d’un dirigeant sur deux. C’est le résultat d’un sondage de la Confédération des petites et moyennes entreprises auprès de ses 70.000 adhérents. Pour la reprise, elle demande des annulations de charges et la gratuité des masques.

Coronavirus : "Plus d'un petit entrepreneur sur deux craint la faillite en Paca, c'est alarmant"

La CPME demande des annulations de charges et la gratuité des masques et des équipements pour la protection des salariés qui représentent un surcoût important

Après deux mois d’arrêt économique, la situation est jugée catastrophique par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paca. Elle vient de réaliser un sondage auprès de ses 70.000 adhérents et "les chiffres font froid dans le dos", estime son président Alain Gargani. 1450 entreprises de la région ont répondu à ce questionnaire en ligne.

Une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50%

La CPME Paca a sondé les entrepreneurs sur les six départements du territoire (Var, Vaucluse, Bouches du Rhône, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence et les Alpes Maritimes) afin de mesurer l’impact du Covid-19 sur leur activité. Il ressort que 61% des entrepreneurs craignent la faillite, soit plus d'un dirigeant sur deux.

Autre chiffre : 93% des dirigeants interrogés constatent une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 50%. 65% des chefs d’entreprise évaluent cette baisse entre 50 et et 70%. Sur le front de la trésorerie, 45% des entreprises disposent de seulement d'un mois pour couvrir les charges d’exploitation. Une entreprise sur deux subit des retards de paiement.

Des annulations de charges et des box de protection pour les salariés

Pour envisager la reprise plus sereinement, la CPME demande des annulations de charges et la gratuité des masques et des équipements pour la protection des salariés. Ces règles sanitaires occasionnent un surcoût très important pour les entreprises. Alain Gargani cite l'exemple d'un coiffeur pour qui la mise en place de ces mesures de protection représente 1.200 euros par mois.

Pour “le jour d’après”, la CPME Paca a lancé une initiative régionale : la box “Protégeons nos salariés”, proposées aux entreprises avec tous les produits d’hygiène requis. Mais avec 10.000 kits livrés à partir du 11 mai, on n’ira pas très loin, estime le patron de la CPME Paca.

Il demande des aides concrètes pour accompagner ce surcoût pour les petites et moyennes entreprises, déjà fragilisées. Ces box contiennent chacune des masques, du gel hydroalcoolique et des lingettes. L’objectif est de les faire financer par des partenaires, elles coûtent 16 euros l’unité.

Des mesures concrètes attendues

Parmi les mesures attendues par les dirigeants des petites et moyennes entreprises de Paca :

Annulation des charges sociales et fiscales pour les mois de mars, avril et mai et non report de ces charges.

Annulation de charges telle que les loyers et les crédits.

Fourniture en matériel de protection (masques, solution hydroalcoolique, …)

Prolongation du chômage partiel souhaitée à la réouverture des entreprises pour pallier la baisse d'activité.

Réouverture des entreprises.

Aides de sécurisation des paiements.

Participation des assurances pour compenser la perte d'exploitation.

Des aides plus adaptées pour les indépendants.