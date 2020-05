Coronavirus : plus de 1 700 prêts garantis par l'Etat accordés aux entreprises sarthoises

Deux-cent-quinze millions d'euros. Au 30 avril, c'est le montant total des PGE (prêts garantis par l'Etat) accordés par les banques à 1 706 entreprises sarthoises depuis le début de la crise sanitaire. Mis en place par le gouvernement, ce dispositif permet à de nombreuses entreprises de solliciter auprès de leur banque un prêt, dont l'Etat se porte garant jusqu'à 70 %, voire 90 % du montant pour les petites entreprises. Il s'agit de prêts à taux zéro, du moins si le montant est remboursé sous un an.

En Sarthe, 90 % des 1 706 bénéficiaires sont des TPE de moins de 10 salariés, principalement dans les secteurs de la réparation automobile (24 %), de l'hôtellerie-restauration (17 %), de la construction (13 %) ou de l'industrie (9%). "Les banques jouent le jeu, elles ont ouvert le robinet à crédit", affirme Pascal Burg, président du comité sarthois de la Fédération bancaire. Mais pas systématiquement. Et pas avec tout le monde.

60 000 € demandés, 15 000 € accordés

A l'annonce du confinement, cette SCOP sarthoise spécialisée depuis 10 ans dans la construction bois a dû cesser tous ces chantiers. Plus aucune rentrée d'argent. Mais les factures, elles, continuent de tomber : 30 000 € à payer en avril auprès des fournisseurs, plus les salaires des huit co-gérants. Lesquels ont donc décidé de solliciter un de ces prêts à hauteur de 60 000 € explique Pierre : "L'idée c'était de couvrir ces frais-là et de payer nos salaires pour subvenir aux besoins de nos familles, dans la mesure où n'avons pas accès au chômage partiel. Sinon, on risquait de tomber dans un découvert abyssal."

Selon la banque, cette entreprise certes modeste, mais plus ou moins à l'équilibre, n'est pas assez solide. Elle refuse donc le prêt. Malgré la garantie de l'Etat. Et propose un forfait de 15 000 €. Pas étonnant pour le président de la Chambre des métiers, Guy Deschoolmester : "Les dossiers sont étudiés comme une demande de prêt classique. Ce n'est pas systématique, surtout si les résultats sont un peu moyens..." Pour Pascal Burg, de la fédération bancaire, c'est même un devoir : "On étudie la capacité du client à rembourser car même si le prêt est garanti par l'Etat, nous avons tous un rôle citoyen de nous assurer que l'argent public n'est pas utilisé à des fin qui ne seraient pas positives."

Seulement 2 % de refus en Sarthe

D'après l'Etat, le taux de refus des PGE s'élève pour le moment à 2,4 % au niveau national. "En Sarthe, c'est même un peu moins, légèrement en dessous de 2 %", avance Pascal Burg. Ce qui reviendrait à... une trentaine d'entreprises déboutées ? Les fédérations et chambres professionnels semblent déjà plus nuancées. La Chambre des métiers et de l'artisanat évoque "un certain nombre de cas, peut-être pas loin de 30 %". La Capeb (bâtiment) confirme plusieurs dossiers. Mais faute de recul suffisant, ces organisations n'auront pas de chiffres concrets avant plusieurs semaines.

En attendant, Pierre et ses co-gérants, eux, sont bel et bien dans le rouge : "On va essayer de jouer avec les factures d'acomptes des clients pour rattraper ça et puis mettre un coup de collier. Mais on est sûr de rien. On ne se versait déjà qu'un SMIC, mais on va moins se payer, sûrement. Et puis on va voir comment tout ça va se terminer."