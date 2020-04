Pour faire face aux conséquences économiques du confinement, les entreprises mosellanes ont massivement recours au chômage partiel et au fonds de solidarité de l'Etat.

Coronavirus : plus de 10.000 entreprises de Moselle en chômage partiel

Les chiffres livrés ce jeudi par la Préfecture de la Moselle en disent long sur l'impact du confinement sur les entreprises de Moselle. Elles ont massivement recours aux différentes aides et mesures mises à leurs dispositions, mais si pour les plus fragiles d'entre-elles, ces dispositifs pourraient bien s'avérer insuffisants pour les aider à surmonter cette crise sans précédent.

Chômage partiel

45,3 % des employeurs du département ont actuellement recours à du chômage partiel pour leurs salariés, soit 10.887 entreprises pour près de 108.000 salariés.

Sans surprise, c'est le secteur de l'industrie (22.799 salariés concernés), qui utilise le plus les mesures d'activités partielles. Viennent ensuite la construction et le commerce (13.583 chacun), et l'hôtellerie-restauration (10.346).

Fonds de solidarité

4.530 TPE, indépendants ou micro-entrepreneurs ont fait appel au fond de solidarité. Le montant total versé s'élève à 5.903.383 euros, pour une moyenne de 1303 euros versés à chaque société.

Charges sociales et fiscales

787 entreprises de Moselle ont demandé le report des prochaines échéances d'impôts, des délais de paiement sans pénalité ou le remboursement de l'acompte de l'impôt sur les sociétés.