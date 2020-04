Coronavirus : plus de 11.000 entreprises héraultaises ont reçu une aide de l'État

Lourdement impactées par la crise du coronavirus, plus de 11.000 entreprises de l'Hérault ont reçu une aide de l'État. Et plus de 35.000 salariés sont au chômage partiel dans le département.

Pour faire face à la crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement, 11.400 entreprises héraultaises ont pu bénéficier à ce jour d'une aide de l'État, en moyenne de 1.300 euros pour un total de 14,8 millions d’euros.

Quelque 72 millions d’euros ont été remboursés depuis le 17 mars 2020, aux entreprises (crédits de TVA, crédits impôt-recherche, crédits compétitivité-emploi et remboursement d’acompte d’impôt sur les sociétés) . Et 1.174 entreprises bénéficient de délais et/ou de reports de leurs échéances de paiement.

63 millions d’heures de chômage partiel demandées

7.800 établissements ont fait des demandes de chômage partiel concernant 35.800 salariés pour une somme allouée de 16,2 millions d’euros .

La préfecture de l'Hérault qui communique ces chiffres ajoute qu'une cellule départementale de suivi économique, d’aide et de soutien incluant les différents services de l’État concernés ainsi que la Banque de France et les chambres de commerce et d'industrie, des métiers et de l'artisanat et de l'agriculture, se réunit chaque semaine pour évaluer les situations.