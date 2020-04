Dans un communiqué, la préfecture de la Région Pays-de-la-Loire annonce que l'Etat va réaliser un effort financier de près de 800 millions d'euros pour venir en aide aux entreprises de la région. Plus de 220 000 salariés sont en chômage partiel.

Coronavirus : plus de 220 000 salariés au chômage partiel dans les Pays de la Loire

Selon la préfecture de région, au 1er avril, 21 209 demandes de chômage partiel ont été déposées en Pays de la Loire. Cela représente 223 134 salariés et 95 millions d'heures de travail. L'Etat devrait financer le dispositif de chômage partiel à hauteur de 708 millions d'euros. 4, 5 millions d'euros ont déjà été versés aux entreprises pour le mois de mars.

Un fonds de solidarité a également été mis en place pour venir en aide aux plus petites entreprises, aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aux professions libérales touchées par la crise. Une aide défiscalisée leur sera versée et pourra aller jusqu'à 1 500 euros. Dans la région, le versement de l'Etat devrait s'élever à 63 millions d'euros.

15,3 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat

L'Etat s'est aussi engagé à garantir des prêts pour des entreprises ou des professionnels auprès de leurs banque. Pour le territoire des Pays de la Loire, le montant des prêts garantis pourrait atteindre 15, 3 milliards d'euros. En plus de ce mesures, l'Etat a lancé d'autres dispositifs comme le reporte des paiements de cotisations et d'échéances fiscales, aides à l'export etc.