Coronavirus : plus de 300 demandes de coups de main pour le service d'aide d'Epinal

La mairie d'Epinal a reçu plus de 330 demandes en dix jours via son service d'aide mis en place à l'occasion du confinement. Que ce soit pour faire des courses, promener le chien ou encore réaliser une démarche administrative.

Le succès du service d'aide en tous genres mis en place par la mairie d'Epinal après la mise en place du confinement. La mairie a reçu depuis dix jours plus de 330 demandes de la part d'habitants en difficultés. Dans un tiers des cas, selon les chiffres communiqués par la mairie, il s'agit de courses alimentaires ou sanitaires (supermarché, pharmacie, boulangerie etc.). Mais il y a aussi des demandes plus spécifiques comme promener un animal de compagnie, poster un courrier par exemple.

Un grand nombre de personnes "désemparées"

Le service est assuré par du personnel municipal volontaire, avec le renfort des cyclistes de l'association Watt by VNP, un club de vélo à assistance électrique. Michel Heinrich, le maire d'Epinal, n'est pas forcément étonné de ce succès mais il reconnaît en apprendre encore sur les besoins de la population spinalienne, car tous les utilisateurs n'étaient pas forcément connus des services :

"On apprend à chaque fois. On savait que ça correspondrait à un besoin. Ce qui nous impressionne, c'est le nombre de personnes qui peuvent être désemparées et brutalement isolées. Elles ne peuvent pas aller voir d'autres gens de leur connaissance dans la ville. Pour des démarches administratives, les gens sont souvent inquiets, un peu perdus et ont besoin de conseils."

Si vous avez besoin de ce service ou connaissez quelqu'un qui en a besoin, vous pouvez appeler le 03 29 82 54 17.