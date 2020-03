Dans une note interne, la direction de Disneyland Paris annonce de nouvelles "mesures exceptionnelles" à ses salariés face au coronavirus. Les spectacles et parades sont annulés jusqu'au 15 avril et des mesures spéciales sont mises en place dans les espaces intérieurs du parc, dès ce jeudi.

Coronavirus : Disneyland annule les parades et les spectacles à l’extérieur

Il n'y aura pas de parades, ni de spectacles à Disneyland Paris jusqu'au 15 avril prochain. La direction du parc d'attraction l'annonce ce matin à ses salariés, alors que trois d'entre-eux ont été contrôlés positifs au coronavirus. Des mesures sont également prises dans les espaces intérieur.

La direction du célèbre parc d'attractions de Marne-la-Vallée prend donc de nouvelles mesures face à la progression de l'épidémie de Coronavirus. A compter de ce jeudi 12 mars, et jusqu'au 15 avril prochain, les rendez-vous tant appréciés des enfants sont annulés : les parades et spectacles à l'extérieur avec les personnages de Disney sont annulés. "De nombreux personnages seront présents dans le Parc", précise la note internet.

Pour les spectacles en intérieur, "la capacité est limitée et les entrées et sorties sont régulées", indique les responsables de Disneyland Paris, sans préciser le nombre maximal de spectateurs désormais autorisés à y assister. Enfin, les files d'attente des attractions restent ouvertes, tout comme les restaurants et boutiques du parc.