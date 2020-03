Coronavirus : des mesures exceptionnelles pour les allocataires du RSA dans l'Hérault

Le président du conseil départemental de l'Hérault annonce des mesures pour garantir les droits des allocataires du RSA et simplifier leurs démarches au maximum.Une ouverture automatique des droits est mise en place pour une durée de 3 mois. Les radiations sont gelées.

Sur décision de Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault, plusieurs mesures exceptionnelles de solidarité entrent en vigueur dès aujourd’hui. L’objectif : qu’aucun allocataire du RSA ne soit privé de ses droits et que ses démarches soient simplifiées au maximum.

Ouverture ou reprise des droits

• Une ouverture automatique des droits pour une durée de 3 mois sera mise en place pour toute nouvelle demande nécessitant un avis d’opportunité du Département avant le paiement par la CAF (travailleurs indépendants, ressortissants européens). La révision du dossier sera effectuée à l’échéance des trois mois.

• Une reconduction automatique par la CAF sera instaurée pour toute demande de renouvellement de droits.

Ce nouveau dispositif sera assuré en étroite collaboration avec la CAF, la MSA et la paierie départementale. Par ailleurs et jusqu’à nouvel ordre, les radiations seront gelées.

"Nous traversons une période exceptionnelle et toute notre attention doit être tournée vers les personnes les plus fragiles. J’ai demandé aux services du Département d’être totalement mobilisés vers cette priorité. Et j’ai pris la décision d’accorder plusieurs mesures d’urgence à caractère social. Aucun Héraultais ne doit rester sur le bord de la route" insiste Kléber MESQUIDA, Président du Département