Coronavirus : Pôle Emploi renforce son dispositif pour les chômeurs

L'ensemble des demandeurs d'emplois, y compris ceux qui arrivent en fin de droit après le 1er mars, doivent s'actualiser à compter du samedi 28 mars et ce jusqu'au 15 avril minuit. "S'actualiser et se déclarer être toujours à la recherche d'un emploi pendant cette période de confinement est nécessaire pour pouvoir rester inscrit et continuer à bénéficier des services de Pôle Emploi", précise un communiqué.

Prolongation des allocations

Pour les demandeurs d'emplois qui arrivent en fin de droit après le 1er mars, le Gouvernement a décidé de la prolongation des droits à l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE) et à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pendant le période de confinement. Le versement de ces allocations sera prolongé jusqu'à la fin de cette période.

"L'allongement se fera de manière automatique, sous réserve que le demandeur d'emploi aura bien effectué son actualisation", poursuit le communiqué. L'allocation se fait en ligne sur le site Pole Emploi, via l'application mobile et la rubrique "mon espace" ou par téléphone au 3949.

Un renfort téléphonique même pour les entreprises

Si les demandeurs d’emploi ont besoin d’un accompagnement plus spécifique, Pôle emploi a pris ses dispositions pour renforcer l’accueil téléphonique au 3949 à compter de ce lundi 30 mars.

Les demandeurs d’emploi qui s’actualisent habituellement en agence, "sont contactés par SMS, dès le 25 mars, et par courrier afin de leur présenter ces dispositifs". Ils sont également appelés par leur conseiller s'il a leurs coordonnées. Pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte, en raison de la situation particulièrement critique combinée à un très faible taux d’équipement numérique, l’actualisation se fera automatiquement dès le samedi 28 mars.

Pour les entreprises, Pôle Emploi met à disposition des conseillers par téléphone au 3995. Ils seront également disponibles sur leurs lignes directes et via l’espace recruteur sur pole-emploi.fr. Lorsqu’ils en disposent, les recruteurs peuvent également utiliser le numéro de téléphone portable de leurs conseillers entreprises habituel.