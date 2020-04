Coronavirus – Pour ce patron manchois « les salariés n’ont pas à payer pour rattraper les conneries »

Le président national du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a lancé un pavé dans la mare ce week-end en proposant de travailler plus à la fin du confinement pour rattraper la perte économique dû à l’épidémie de Covid-19.

Un effort est indispensable explique Gildard Beuve, le patron du Medef dans la Manche :

Un, deux ou trois jours fériés, ça ne va pas beaucoup changer la vie des personnes et ça va permettre d’être solidaire tous ensemble. Ça peut être pour un an, deux ans ou trois, on n’est pas obligé de dire que c’est pour la vie. Il faut arrêter de dire que les patrons profitent des salariés. C’est pour sauver des entreprises, c’est pour sauver des emplois. - Gildard Beuve, patron du Medef Manche

Le discours du Medef ne plaît pas à tout le monde, y compris chez les entrepreneurs. « Le Medef ne représente pas toutes les entreprises », rappelle d’emblée le manchois Laurent Marie, fondateur de la chaîne de restaurants Oncle Scott’s. Pour ce patron, les salariés n'ont pas à payer la note du confinement en sacrifiant par exemple leurs congés comme le propose le Medef.

Ce sont quand même nos dirigeants qui ont fait n’importe quoi. S’il y avait eu des masques, des tests pour tout le monde on n’en serait pas là. On paye grassement ces gens et on devrait encore payer leurs conneries ? Je ne suis pas d’accord - Laurent Marie, fondateur des restaurants Oncle Scott's