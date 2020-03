Coronavirus : "priorité à la sécurité" pour le groupe de grande distribution Casino

Les enseignes de grande distribution sont fortement mobilisées en cette période de confinement, et doivent s'adapter presque au jour le jour à l'évolution des consignes de sécurité pour les salariés et clients de leurs magasins.

Après les gels hydroalcooliques, les lingettes désinfectantes, les gants, et les protections en plexiglass, le groupe Casino devrait prochainement distribuer des casques avec visière pour la protection de ses personnels de caisse. "La priorité c'est la sécurité des personnels et des clients, les deux sont étroitement liés", commente le directeur général exécutif des magasins Géant et des supermarchés Casino, Cédric Osternaud, qui évoque des "mesures renforcées au quotidien".

Prime aux salariés toujours en discussion

Cédric Osternaud tient à saluer "le travail et l'investissement de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sans relâche dans cette période particulière". Pour autant, Casino n'a pas annoncé pour l'instant de prime exceptionnelle pour ses salariés. "Rien n'est acté pour le moment, parce qu'on est toujours en discussion entre la fédération du commerce et le ministère de l'Economie sur le cadre de cette prime", répond Cédric Osternaud. "La priorité de ces jours c'est la sécurité de nos collaborateurs dont les attentes restent fortes en magasin dans ce domaine; une chose après l'autre".

Quant à la question de l'état des stocks, le directeur général exécutif des magasins Géant et des supermarchés Casino se veut rassurant : "nous avons eu avant le confinement de très, très fortes ventes qui ont provoqué parfois des ruptures temporaires, mais il n'y a aucun problème d'approvisionnement". "On a renforcé les fréquences de livraison et les heures de mis en rayon pour faire face à ces fortes ventes, aujourd'hui nos magasins sont livrés tous les jours de tous les produits", ajoute Cédric Osternaud.