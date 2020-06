Coronavirus : pour les responsables du bâtiment dans les Deux-Sèvres, il y a urgence à relancer le secteur

Dans les Deux-Sèvres, 90% des chantiers ont repris mais "ces chantiers fonctionnent à 60%", note Lyonel Levrard, président de la Fédération du bâtiment dans les Deux-Sèvres. Avec la crise sanitaire, les ouvriers sont moins nombreux sur les chantiers dit en "co-activités". "Là où on était 50 ouvriers, on n'est plus que 25. On a plus le droit d'être deux entreprises dans la même pièce", poursuit Lyonel Levrard.

Demande d'annulation des charges

Du coup, les délais s'allongent. Et il y a des surcoûts liés également à l'achat de protections. Surcoût estimé à 10% par la Fédération du bâtiment.

"Il y a urgence, il faut que l'Etat prenne ses responsabilités", lâche le responsable de la Fédération du bâtiment qui demande donc "des assouplissements" mais aussi des mesures de relance comme une TVA à 5,5% pour tous les travaux du bâtiment, une relance de l'accession à la propriété, un élargissement à tous les ménages des aides à la rénovation énergétique ou encore une annulation des charges sociales jusqu'à la fin de l'année et non pas un report.

Baisse de 65% des appels d'offre

Dans ce contexte, les travaux publics souffrent également. "Les carnets de commande commencent à s'assécher. On a une baisse de 65% du nombre appels d'offre", constate Frédéric Bonneau, président du syndicat départemental des travaux publics des Deux-Sèvres qui attend des collectivités qu'elles n'arrêtent pas leurs projets de travaux.

Dans les travaux publics, le surcoût lié au Covid-19 est estimé entre 3% et 8%. Des professionnels qui demandent que les collectivités prennent leur part des surcoûts comme l'Etat ou la Région se sont engagés à le faire.