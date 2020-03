Coronavirus : pourquoi des boulangeries d'Orléans ferment aussi ?

L'enseigne Paul Orléans a été la première à le faire. Dès mardi soir, elle a fermé ses 4 boulangeries sur la ville en expliquant sa décision sur Facebook : " Même si les autorités nous autorisent à poursuivre nos activités pendant la crise sanitaire, la santé de nos collaborateurs et la réalité économique nous obligent à fermer." De fait, depuis quelques jours, avec les mesures de confinement, il y a beaucoup de moins de clients dans les boulangeries du centre ville notamment sur la pause du midi. Mais les boulangeries sont aussi confrontées à un autre problème : les vendeurs et vendeuses demandent des mesures de protection en caisse.

Je ne peux pas en vouloir à mes vendeuses

Christophe Nadal, qui dirige trois boulangeries sur la Métropole d'Orléans, a lui décidé mercredi soir de fermer son commerce situé aux Halles, en plein centre ville d'Orléans. " Il y a moins de clients, c'est vrai. Mais, moi j'ai surtout un problème d'effectifs". En quelques jours, il est passé de 45 employés à seulement 4. Les apprentis sont rentrés chez eux et beaucoup de salariés invoquent le droit de retrait. " Je ne peux pas leur en vouloir" assure Christophe Nadal, " J'ai la responsabilité de les protéger. Or, je ne peux pas. Je n'ai pas de gants, ni de masques ni de gel hydro-alcoolique à mettre à disposition à la caisse. Et je peux comprendre la crainte qu'ils ont en étant en lien direct avec les clients."

Annonce aux clients de la Maison Nadal © Radio France - Francois Guéroult

Christophe Nadal garde en activité ses boulangeries de la rue du Cheval Rouge et de Fleury les Aubrais. " On fonctionne à minima : un boulanger et une vendeuse en caisse dans chacune des boulangeries. On ferme à la mi-journée." Pour l'instant, la Maison Nadal n'a pas de problème d'approvisionnement en farine. Elle fait en priorité des pains et quelques viennoiseries.