Carole Delga demande aux habitants d'Occitanie de prendre leurs vacances dans la région après le confinement

Le secteur touristique est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois en Occitanie. Le confinement et la crise du coronavirus sont un vrai coup dur pour le lancement de la saison en avril. La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, invitée de France Bleu ce mercredi matin, promet une campagne choc dès la fin du confinement pour relance l'économie touristique dans la région.

"L'Occitanie a tous les atouts, mer et montagne."

"Ça va être tout un travail de communication sur la destination touristique Occitanie. Nous avons fait une belle campagne de communication au début de l'année en disant qu'il fallait consommer dans sa zone, et bien nous allons lancer une campagne "Prenez des vacances dans votre zone". L'Occitanie, c'est un petit pays, nous sommes plus grands que 13 des pays européens, c'est 13 départements. C'est mer et montagne et c'est surtout une qualité touristique. Un tourisme durable et qui met en valeur la nature et l'environnement."

"Nous avons un système de santé très bien organisé."

Sur la gestion de la pénurie des masques, Carole Delga reconnait qu'il y a eu des défaillances, mais "le gouvernement est à la hauteur dans le sens où il se mobilise et nous devons tous être unis. Bien entendu, notre système de santé aurait pu être mieux doté en masques et en équipements de protection. Pour autant, par rapport à d'autres pays, nous avons des professionnels de santé, un système qui est très bien organisé et qui permet quand même de limiter les conséquences de cette terrible pandémie."

"Pour lutter contre la fracture numérique, j'ai demandé qu'on déplafonne les forfaits pour les plus modestes."

Sur les zones blanches de la région et la difficulté pour de nombreux habitants, dans le télétravail notamment, Carole Delga rappelle que le déploiement de la fibre ou du très haut débit, par exemple, sont des projets portés par les départements et soutenus par la Région à hauteur de 200 millions d'euros. "Toutefois, pour le très haut débit, j'ai demandé à l'ensemble des opérateurs téléphoniques de pouvoir déplafonner les forfaits et c'est déjà le cas pour les étudiants. Je le demande aussi pour les personnes qui ont des revenus modestes. La région Occitanie est aussi la seule région qui a doté tous ces lycéens d'ordinateurs. Ça aussi, c'est un moyen très concret de lutter contre la fracture numérique."

"Je demande au gouvernement que ce ne soit pas des reports de cotisations, mais bien une exonération pour mars, avril et mai."

Concernant les difficultés économiques des entreprises, Carole Delga explique que la région Occitanie a signé un pacte avec l'État pour proposer des solutions très opérationnelles aux entreprises. "La région Occitanie est la seule région de France qui va donner une aide aux entreprises de moins de 10 salariés qui ont une perte de chiffre d'affaires à partir de 40 %. Dans les autres régions françaises, c'est à partir de 50 %. Donc, nous nous sommes là en proximité. Nous aidons aussi l'ensemble de nos agriculteurs avec une plateforme régionale qui s'appelle Solidarité Occitanie Alimentation pour les livraisons à domicile. Nous sommes pleinement mobilisés. Nous avons un numéro vert, le 0800.31.31.01. Et chaque jour, plus de 800 entreprises nous appellent et nous amenons des solutions. Et je demande au gouvernement que ce ne soit pas un report des cotisations sociales et fiscales, mais bien une exonération pour le mois de mars, avril et mai. "