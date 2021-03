Coronavirus : près de 200 étudiants avignonnais bénéficient de paniers alimentaires

Des paniers alimentaires pour les étudiants. C'est ce que proposent tous les lundis le Crous d'Avignon et l'association l'Abri Côtier. L'objectif est de leur donner un coup de pouce pour faire face à la crise sanitaire qui en a plongé beaucoup dans la précarité.

Tous les lundis, le Crous d'Avignon et l'association l'Abri Côtier organisent des distributions alimentaires à destination des étudiants précarisés par la crise sanitaire

Comme tous les lundis depuis le mois d'octobre, une distribution alimentaire était organisée à la résidence la Miroiterie d'Avignon. 70 étudiants s'étaient inscrits, moyennant une cotisation annuelle symbolique de 1,50 euros.

Le Crous Aix-Marseille Avignon et l’association l'Abri Côtier proposent des paniers alimentaires et des produits d’hygiènes à destination des étudiants précarisés par la crise sanitaire.

"Il y a des produits alimentaires et d'hygiène, c'est une aide qu'on nous offre, il faut la saisir" - Océane, étudiante avignonnaise

Océane vient tous les 15 jours faire ses courses, ça lui permet de faire la jonction avec le versement de sa bourse. "C'est très difficile pour nous en ce moment, alors cette distribution est vraiment importante. C'est très complet, il y a des féculents, des fruits et légumes, du frais et des produits d'hygiène. C'est une aide qu'on nous offre, il faut la saisir".

Dans les bénéficiaires, de nombreux étudiants étrangers comme Nasrine. Cette jeune iranienne apprend le Français pour travailler dans le tourisme. Lundi, c'était la première fois qu'elle venait à une distribution. "Je viens d'emménager dans un studio. Ce n'est pas évident de faire des courses, les produits sont chers. La distribution alimentaire, ça m'aide beaucoup".

Les particuliers appelés à être solidaires en préparant des colis

Les Collectes solidaires sont partie prenante ce mois-ci de la distribution. Pour Valérie, bénévole, c'est tout naturellement que l'association s'est tournée vers les étudiants. "Ils sont dans la précarité financière, privés de jobs, souvent isolés devant leur ordinateur..."

Les Collectes solidaires proposent ainsi à ceux qui le souhaitent de se mobiliser et de préparer un colis avec des produits d'hygiène neufs, un tee-shirt, et des denrées alimentaires non périssables. Des colis à déposer dans des points de collectes listés sur sa page Facebook jusqu'au 27 mars.

Les bénéficiaires des distributions du Crous et de l'épicerie sociale l'Abri Côtier les lundis, sont les étudiants boursiers, les étudiants internationaux, ceux ayant un justificatif d’un assistant sociale du Crous et tous ceux se jugeant dans le besoin. En tout, près de 200 étudiants se sont inscrits depuis le mois d'octobre.